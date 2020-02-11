Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, что для украинских спортсменов, которые выступят на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио летом 2020 года, закупить все необходимое снаряжение.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

— До 16 февраля будет объявлены 100% тендеров на закупку всего необходимого для подготовки и участия в Олимпиаде и Паралимпийских играх, - написал Гончарук.

По его словам, государство обеспечит надлежащую подготовку и поддержку украинских спортсменов. Премьер утверждает, что сейчас уже сформировали штатную команду среди главных и государственных тренеров и утвердили единый календарный план спортивных мероприятий.

— Команды проводят плановые тренировки, своевременно проходят функциональные обследования и допинг-контроль... Высокие результаты наших спортсменов станут наглядным свидетельством той качественной трансформации, которая происходит в Украине, - добавил Гончарук.

Напомним, что Национальная паралимпийская сборная Украины по зимним видам спорта стала первой на чемпионате мира, который проходил в канадском городе Принс Джордж, завоевав 42 медали.