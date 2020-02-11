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Генеральный директор теплоснабжающей компании «Николаевская ТЭЦ» Юрий Кишко надеется, что ремонт теплосети на пересечении улицы Московской и проспекта Центрального закончат сегодня к 23:00.
Об этом он рассказал в комментарии «Суспільне.ua».
Ранее сообщалось, что 11 февраля из-за ремонта теплосетей на Московской, часть абонентов ТЭЦ отключат от теплоснабжения.
Юрий Кишко рассказал, что работы по устранению дефектов планируют закончить сегодня к 23:00.
— Раскопок никаких не будем делать. Будем ставить хомут. Уже начали работы. Закончить надеемся сегодня в 23:00. Задействовано шесть работников и шесть единиц специальной техники. В случае необходимости можем увеличить количество людей, но пока такой необходимости нет, - сказал гендиректор ТЭЦ.
Помимо этого, до 18:00 временно прекратит теплоснабжения своих абонентов и «Николаевоблтеплоэнерго». Без тепла останутся 14 домов на улицах 6-Слободская, Колодезная и на проспекте Центральном.
Как рассказала пресс-секретарь «Николаевоблтеплоэнерго» Екатерина Секрета, связано это с устранением дефектов «Николаевской ТЭЦ».
— Трубы наши, а теплоноситель ТЭЦ. Получается это дома, которые стоят на балансе и получают услуги по теплоснабжению именно ТЭЦ-предприятием. Это все вообще происходит под землей - заменят трубу и подключат дома, - сказала Екатерина Секрета.
Напомним, что в январе 2019 года произошла авария теплосети Николаевской ТЭЦ по улице Московской, в результате которой без отопления остались больше 70 жилых домов в центре Николаева, а также несколько объектов соцсферы.
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Генеральный директор теплоснабжающей компании «Николаевская ТЭЦ» Юрий Кишко надеется, что ремонт теплосети на пересечении улицы Московской и проспекта Центрального закончат сегодня к 23:00.
Об этом он рассказал в комментарии «Суспільне.ua».
Ранее сообщалось, что 11 февраля из-за ремонта теплосетей на Московской, часть абонентов ТЭЦ отключат от теплоснабжения.
Юрий Кишко рассказал, что работы по устранению дефектов планируют закончить сегодня к 23:00.
— Раскопок никаких не будем делать. Будем ставить хомут. Уже начали работы. Закончить надеемся сегодня в 23:00. Задействовано шесть работников и шесть единиц специальной техники. В случае необходимости можем увеличить количество людей, но пока такой необходимости нет, - сказал гендиректор ТЭЦ.
Помимо этого, до 18:00 временно прекратит теплоснабжения своих абонентов и «Николаевоблтеплоэнерго». Без тепла останутся 14 домов на улицах 6-Слободская, Колодезная и на проспекте Центральном.
Как рассказала пресс-секретарь «Николаевоблтеплоэнерго» Екатерина Секрета, связано это с устранением дефектов «Николаевской ТЭЦ».
— Трубы наши, а теплоноситель ТЭЦ. Получается это дома, которые стоят на балансе и получают услуги по теплоснабжению именно ТЭЦ-предприятием. Это все вообще происходит под землей - заменят трубу и подключат дома, - сказала Екатерина Секрета.
Напомним, что в январе 2019 года произошла авария теплосети Николаевской ТЭЦ по улице Московской, в результате которой без отопления остались больше 70 жилых домов в центре Николаева, а также несколько объектов соцсферы.