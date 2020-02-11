В субботу, 15 февраля, в Николаеве пройдет мирная акция «Руки прочь от «Океана» с целью сохранения и развития судостроения в Украине и с требованием снять арест с завода.

Об этом сообщают организаторы акции протеста.

Мероприятие пройдет по улице Адмиральская, 22 в Николаеве у здания Николаевского областного совета.

«Мы обращаем внимание общества, что прошел месяц, как продолжается атака власти на судостроительный завод «Океан». Сложившаяся ситуация несет угрозу не только «Океану», но и украинскому судостроению в целом. Никакие события не должны затмить эту проблему, потому что она имеет стратегический характер», - пишут организаторы акции.

Как известно, 13 января Печерский районный суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры наложил арест на имущественный комплекс Николаевского судостроительного завода «Океан». Как сообщала пресс-служба Офиса Генерального прокурора, такое решение было принято в рамках уголовного производства по факту доведения до банкротства и незаконного завладения имуществом предприятия. Владелец завода, николаевский бизнесмен Василий Капацына ранее заявлял о 6 иностранных контрактах, реализация которых оказалась под угрозой из-за ареста имущества предприятия.

«Производство открыто прокуратурой по заявлению представителей российского офшора, бывшего собственника завода. За время, которое прошло с начала дела, прокуратура сотрудничает с российской стороной и отказывается встречаться с инвесторами и представителями «Океана», которые настаивают на активном расследовании и гарантируют предоставление всех документов и сведений», - отмечают организаторы акции протеста.

Напомним, по мнению бизнесмена Василия Капацыны Генеральную прокуратуру ввели в заблуждение и использовали с целью уничтожения стратегического для Украины завода. Также Василий Капацына рассказал, что у него есть документальное подтверждение того, что завод до банкротства в свое время довели российские собственники.

Организаторы акции протеста убеждены, что арест имущества завода «Океан» безосновательный и несет репутационные потери судостроительной сферы.

«Сегодня «Океан» уже выполняет два заказа для голландской судоходной компании Eurobulk, но несколько контрактов приостановлены из-за неопределенных действия власти. Предыдущие годы характеризовались повышением заинтересованности и увеличением количества контактов Европейских судостроительных кругов с николаевскими предприятиями Сейчас европейское сообщество обеспокоено и склонно считать риски инвестиций в украинское судостроение чрезмерными. Поэтому, в действиях явно прослеживается вред государственным интересам», - говорится в заявлении.

Указывается, что представители николаевского судостроительного кластера сформировали заявление к президенту, главе правительства, генеральному прокурору и руководителю СБУ.

«Мы понимаем, что чуть ли не каждый день в Украине принимаются деструктивные решения и происходит много негативных событий, включая падение уровня промышленного производства. Все это как бы уменьшает масштаб каждого из событий. Однако мы считаем, что судьба судостроения системным образом влияет на судьбу всей страны. Поэтому надеется на общественную поддержку. Мы требуем снять арест с имущества судостроительного завода «Океан» и публичных заверений со стороны государственных должностных лиц, что в дальнейшем интересам инвесторов в украинское судостроение не будет причинен вред»,- говорится в заявлении организаторов акции.

Ранее сообщалось, что суд удовлетворил заявление Николаевского бизнесмена, владельца судостроительного завода «Океан» Василия Капацыны и обязал Службу безопасности Украины начать расследование уголовного производства, связанного с совершением госизмены и дачей заведомо неправдивых показаний Игорем Игнатовым, на основании которых было арестовано имущество завода.

Напомним, в основу ходатайства Офиса Генпрокурора легла дезинформация, предоставленная в прокуратуру Игорем Игнатовым. По словам Василия Капацыны, этот человек напрямую связан с российским олигархом Игорем Юсуфовым - экс-членом совета директоров «Газпрома». Он отметил, что Игорь Юсуфов был последним акционером завода, команда которого практически и довела «Океан» до банкротства.

Как следует из информации в Едином реестре судебных решений, определение об аресте имущественного комплекса судостроительного завода «Океан» было подписано судьей Олегом Белоцерковцем. Этот же судья принял решение об аресте имущества ПАО НСЗ «Океан» в 2016 году и передал имущество на ответственное хранение к ООО «Океан-Судоремонт», под фактический контроль лиц, связанных с кипрской компаний Zonel Operations Limited (СМИ связывают с бывшим членом совета директоров «Газпрома»). По итогам «ответственного хранения», с территории завода исчезло имущество балансовой стоимостью 40 млн гривен. Данный факт расследуется в рамках уголовного производства, открытого Генеральной прокуратурой.

Напомним, что Игорь Игнатов фигурировал в переписке народного депутата Украины Вячеслава Медяника, которую опубликовали в октябре 2019 года. Журналисты сфотографировали переписку народного депутата от партии «Слуга народа» Вячеслава Медяника, где он обещал своему собеседнику решить вопросы, которые могут быть связаны с Николаевским судостроительным заводом «Океан» и очередной попыткой заблокировать его работу с помощью Генпрокуратуры.

Переписка, которую зафиксировали корреспонденты «Страны», содержит в себе упоминания двух наименований: «Океан» и «Сахар». По информации источника НикВести в НАБУ, с высокой долей вероятности речь может идти о Николаевском судостроительном заводе «Океан» и Игоре Игнатове, который ранее руководил рядом сахарных заводов и обвинялся в попытке незаконно получить контроль над заводом «Океан» в Николаеве, благодаря связям в ГПУ.

Издание «Цензор» указывает, что Игорь Игнатов известен правоохранителям как член так называемой ОПГ «Капитошки»: «В 2009 году его «подозревают в связях с преступной группировкой авторитета Александра Капитонова (Капитошка) — «известного исполнителя рейдерских операций и других преступлений на территории России и Украины».

С помощью офшорной компании «Зонел Оперейшинз Лимитед» Игорь Игнатов пытался получить контроль над Николаевским судостроительным заводом «Океан».

В декабре 2018 года имущество ликвидированного предприятия ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан» было продано на аукционе компании «Торговый дом «Аннона».

Новый собственник взял на себя обязательства выплатить бывшим работникам завода задолженность по заработной плате на общую сумму около 100 миллионов гривен, что было сделано в следующие несколько месяцев после покупки.

Новый собственник завода Василий Капацына взялся за восстановление работы судостроительного завода. В апреле прошлого года ООО «Судостроительный завод «Океан» получил первый госзаказ - ремонт земснаряда для Администрации морских портов Украины, также был заключен контракт с голландской судоходной компанией «Eurobulk» на строительство двух сухогрузных барж и модернизацию сухогруза класса река-море. Также сообщалось, что завод «Океан» заключил контракт на достройку двух сухогрузов типа «Буг».

В ноябре 2019 года завод «Океан» посетили министр обороны Украины Андрей Загороднюк и генеральный директор госконцерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус. Целью визита высокопоставленных чиновников в Николаев стал вопрос о возможности строительства и ремонта в Николаеве военных кораблей.