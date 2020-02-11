В Мешково-Погореловской объединенной территориальной общине Николаевской области появится муниципальная полиция.

Об этом сообщается на официальном сайте ОТГ.

По мнению главы Мешково-Погореловского сельского совета Андрея Ботанина, в ОТГ необходимо создать муниципальную полицию для решения проблемы с безопасностью в населенных пунктах общины.

— Нынешняя ситуация с безопасностью в населенных пунктах общины, где один участковый на десять сел, совсем неприемлема, - сказал Андрей Ботанин.

Как рассказал Андрей Ботанин, после создания объединенной территориальной общины Мешково-Погореловской сельсовет получил полномочия районной администрации и теперь может развивать собственную систему предоставления услуг, от медицинских и образовательных до пожарной охраны и полиции.

— В мае за счет средств США в Николаевской области в пяти ОТГ, среди которых и мы, будет запущен проект по созданию муниципальной полиции. Двое новых «шерифов» получат служебный автомобиль и будут заниматься охраной правопорядка исключительно на территории нашей общины. Сельский совет предоставит им помещения для служебной деятельности. Самое главное в том, что мы, как общество, будем оценивать их деятельность, и они будут отчитываться только перед нами, - рассказал Андрей Ботанин.

Напомним, что в Николаевской области к городу Южноукраинск планируют присоединить еще 2 сельских совета.