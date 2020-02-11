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Российский газовый монополист Газпром сообщил, что ожидает завершения строительства «Северного потока-2» до конца 2020 года.
Об этом говорится в презентации, которую российская компания подготовила ко дню инвестора в Нью-Йорке, сообщает российская правительственная агентство «ТАСС».
— Запуск («Северного потока-2 » – прим.): Конец 2020 года, – говорится в презентации.
Таким образом планы Газпрома по завершению трубопровода сместились на 1 год, ведь ранее российская компания ожидала завершения и запуск трубопровода до конца 2019 года. Однако из-за санкций, которые против проекту ввели в США, ключевые подрядчики «Северного потока-2» прекратили работы.
Напомним, Газпром отправил трубоукладчик достраивать Северный поток-2.
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Российский газовый монополист Газпром сообщил, что ожидает завершения строительства «Северного потока-2» до конца 2020 года.
Об этом говорится в презентации, которую российская компания подготовила ко дню инвестора в Нью-Йорке, сообщает российская правительственная агентство «ТАСС».
— Запуск («Северного потока-2 » – прим.): Конец 2020 года, – говорится в презентации.
Таким образом планы Газпрома по завершению трубопровода сместились на 1 год, ведь ранее российская компания ожидала завершения и запуск трубопровода до конца 2019 года. Однако из-за санкций, которые против проекту ввели в США, ключевые подрядчики «Северного потока-2» прекратили работы.
Напомним, Газпром отправил трубоукладчик достраивать Северный поток-2.