Об этом говорится в презентации, которую российская компания подготовила ко дню инвестора в Нью-Йорке, сообщает российская правительственная агентство «ТАСС».

— Запуск («Северного потока-2 » – прим.): Конец 2020 года, – говорится в презентации.

Таким образом планы Газпрома по завершению трубопровода сместились на 1 год, ведь ранее российская компания ожидала завершения и запуск трубопровода до конца 2019 года. Однако из-за санкций, которые против проекту ввели в США, ключевые подрядчики «Северного потока-2» прекратили работы.

Напомним, Газпром отправил трубоукладчик достраивать Северный поток-2.