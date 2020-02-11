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До конца 2020 года в правительстве потратят 1 миллиард гривен ($41 миллион) на программы стимулирования развития животноводства. В частности, государство будет возмещать стоимость объектов, которые построили или купили в кредит.
Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на своей странице в социальной сети Facebook.
— По результатам ожидаем: ввод в эксплуатацию более 100 животноводческих ферм и комплексов, создание 1700 дополнительных рабочих мест, – заявил министр.
Помимо создания новых рабочих мест в Украине, ожидается, что государственные дотации на животноводство должны увеличить производство молока и мяса по 0,5%.
Также в правительстве планируют потратить 1 миллиард гривен ($41 миллион) на компенсацию приобретенной сельскохозяйственной техники украинского производства. Это должно увеличить объемы производства этой техники на 15%.
Напомним, сельхозтоваропроизводители Николаевщины получили государственную финансовую поддержку.
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До конца 2020 года в правительстве потратят 1 миллиард гривен ($41 миллион) на программы стимулирования развития животноводства. В частности, государство будет возмещать стоимость объектов, которые построили или купили в кредит.
Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на своей странице в социальной сети Facebook.
— По результатам ожидаем: ввод в эксплуатацию более 100 животноводческих ферм и комплексов, создание 1700 дополнительных рабочих мест, – заявил министр.
Помимо создания новых рабочих мест в Украине, ожидается, что государственные дотации на животноводство должны увеличить производство молока и мяса по 0,5%.
Также в правительстве планируют потратить 1 миллиард гривен ($41 миллион) на компенсацию приобретенной сельскохозяйственной техники украинского производства. Это должно увеличить объемы производства этой техники на 15%.
Напомним, сельхозтоваропроизводители Николаевщины получили государственную финансовую поддержку.