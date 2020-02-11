Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на своей странице в социальной сети Facebook.

— По результатам ожидаем: ввод в эксплуатацию более 100 животноводческих ферм и комплексов, создание 1700 дополнительных рабочих мест, – заявил министр.

Помимо создания новых рабочих мест в Украине, ожидается, что государственные дотации на животноводство должны увеличить производство молока и мяса по 0,5%.

Также в правительстве планируют потратить 1 миллиард гривен ($41 миллион) на компенсацию приобретенной сельскохозяйственной техники украинского производства. Это должно увеличить объемы производства этой техники на 15%.

Напомним, сельхозтоваропроизводители Николаевщины получили государственную финансовую поддержку.