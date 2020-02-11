Николаевский окружной административный суд отказал Николаевской облгосадминистрации в обеспечении иска против областного совета путем остановки действия отдельных пунктов решения об областном бюджете на 2020 год, которые, по мнению ОГА, являются незаконными.

Об этом свидетельствует соответствующее постановление суда от 4 февраля, сообщают НикВести.

Как известно, Николаевская областная государственная администрация, главой которой является Александр Стадник, обратилась в суд с иском против областного совета, требуя отмены отдельных пунктов в решении о бюджете Николаевской области на 2020 год, согласно которым чиновники обязаны согласовывать с депутатами все расходы.

3 февраля Николаевская облгосадминистрация подала заявление об обеспечении иска путем остановки действия пунктов № 3, 4, 13, 14, 15 решения от 26 декабря 2019 года №15 «Об областном бюджете Николаевской области на 2020 год». Заявление мотивировано тем, что при принятии указанного решения областным советов нарушены требования статьи 19 Конституции Украины, статьи 23 Бюджетного кодекса, постановления Кабинета Министров Украины от 12 января 2011 года №18 «Об утверждении Порядка передачи бюджетных назначений, перераспределения расходов бюджета и предоставления кредитов из бюджета», что ОГА считает очевидными признаками противоправности решения.

«Однако эти пункты решения обязательные к исполнению истцом, а их действие может привести к невозможности исполнения чиновниками ОГА своих полномочий по выполнению областного бюджета и финансированию главных распорядителей средств областного и других местных бюджетов. Итак, налицо нарушение оспариваемым решением непосредственно прав и интересов областной государственной администрации, а также фактически прав и интересов других участников бюджетного процесса», - считают в Николаевской ОГА.

По предписаниям части 2 статьи 150 Кодекса об административном судопроизводстве Украины обеспечение иска допускается как до предъявления иска, так и на любой стадии рассмотрения дела, если непринятие таких мер может существенно осложнить или сделать невозможным исполнение решения суда, эффективную защиту или восстановление нарушенных или оспариваемых прав или интересов истца, для защиты которым он обратился или намерен обратиться в суд; или очевидны признаки противоправности решения, действия или бездействия субъекта властных полномочий, и нарушения прав, свобод или интересов лица, обратившегося в суд, таким решением, действием или бездействием.

Обеспечение иска это предоставление истцу временной правовой охраны его прав и интересов, для защиты которых он обратился в суд, до разрешения спора судом и вступления решения суда в законную силу. Меры обеспечения иска являются вмешательством суда в спорные правоотношения, поэтому они должны применяться на основаниях и в порядке, прямо предусмотренном законом.

Обосновывая необходимость применения мер обеспечения иска, истец ссылается именно на очевидность признаков противоправности решения, отдельные пункты которого им обжалуются.

«Что касается «очевидности» признаков противоправности решения и нарушения прав истца, то несмотря на то, что такие признаки не имеют определенных границ, речь идет прежде всего об их «качестве»: они должны свидетельствовать о противоправности обжалуемого решения вне сомнения». Утверждение об «очевидности» нарушения до рассмотрения дела по существу является выводом, который свидетельствует о правовой позиции суда наперед. Поэтому применение мер обеспечения иска по этому основанию допускается в исключительных случаях. Очевидность признаков противоправности решения областного совета по содержанию заявления об обеспечении иска судом не установлена. К такому выводу суд может прийти только при рассмотрении дела по существу. Предположение истца о нарушении его прав и интересов других участников бюджетного процесса никакими доказательствами не подтверждены», - говорится в решении суда.

Таким образом, Николаевский окружной административный суд отказал в удовлетворении заявления Николаевской облгосадминистрации об обеспечении иска.

Напомним, с иске Николаевской ОГА говорится о необходимости отменить пункты №3,4,13,14,15 решения о бюджете области, в которых идет речь о том, что изменения в пообъектную роспись, а также перераспределение бюджета чиновниками ОГА должно осуществляться только с условием рассмотрения на всех постоянных комиссиях облсовета и согласования большинством из них. Как известно, эту правку в бюджет на сессии облсовета 26 декабря с голоса внес депутат Юрий Кормышкин.

Подготовительное судебное заседание назначено на 4 марта, дело будет рассматривать судья Наталья Лисовская.

Напомним, в ноябре 2019 года глава Николаевской ОГА Александр Стадник на протяжении нескольких недель предпринял несколько неудачных попыток собрать голоса депутатов за отставку главы облсовета Виктории Москаленко.