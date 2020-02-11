Сегодня, 11 февраля в рамках программы «Молодежная политика» на 2019-2021 годы в мэрии Николаева состоялась презентация проектов, которые могут получить финансирование из городского бюджета.

Об этом стало известно сегодня, 11 февраля на заседании конкурсной комиссии по отбору молодежных проектов в мэрии Николаева, - передает корреспондент НикВести.

Как известно, общественные организации и институты гражданского общества разработали проекты, направленные на социальное становление и развитие молодежи.

— Это традиционная форма работы сотрудничества Управления молодежной политики с общественными организациями. На первый конкурс было подано 22 конкурсных предложения на общую сумму 650 тысяч гривен. На сегодняшний день мы выделили финансирование на первый конкурс в сумме 100 тысяч гривен, - сказал начальник управления молодежной политики горсовета Александр Рябенко.

Всего в управление молодежной политики было подано 22 конкурсных заявки от 19 общественных организаций, однако в связи с тем, что на момент презентации двое участников сняли с конкурса свои проекты, на рассмотрение комиссии было представлено 20 проектов.

В частности, общественная организация «Николаевский Джаз - Клуб» презентовала свой проект «IV Николаевский открытый конкурс молодых джазовых исполнителей «PERFORMANCE JAZZ 2020», стоимость которого составляет 190 тысяч 475 гривен.

— Это событие, которое будет проходить в Николаеве уже в четвертый раз. Этот конкурс собирает молодежь со всей Украины. К нам приезжают гости с Киева, Львова, Харькова, Одессы, Днепра и других городов. Конкурс задействует, как учеников музыкальных школ, так и студентов колледжей, высших учебных заведений. Это не просто молодежный проект, это молодежно-образовательный проект, потому что мы приглашаем в жюри лучших музыкантов Украины, а также гостей из США, которые не только выступают, но и дают мастер-классы, - сказал руководитель джазового оркестра Performance Big Band Владимир Алексеев.

По мнению Александра Рябенко, такие проекты, как конкурс молодых джазовых исполнителей позитивно влияет на имидж Николаева.

— В принципе, такие глобальные инициативы и проекты должны хоть как-то поддерживаться городской властью, чтобы показать, что город поддерживает. То, что делает Владимир (Алексеев, - прим.) и его Big Band - это очень позитивно влияет на имидж нашего города, - сказал Александр Рябенко.

Стоит отметить, что после презентации, конкурсная комиссия соберется на повторное заседание, на котором будет решаться вопрос финансирования тех или иных проектов. Когда комиссия утвердит точный список проектов, сумму финансирования по каждому из них и подпишет соответствующий протокол, будет готовиться распоряжение Николаевского городского головы о выделении финансирования. При этом, все выделенные из бюджета средства будут переведены на счета организаций по факту выполненных работ.

Напомним, Николаев вошел в Топ-10 городов Украины по развитию молодежи. Об этом рассказали в управлении молодежи Николаевского городского совета.