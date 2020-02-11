Яне Дугарь, которую следователи по делу Шеремета считают «разведчицей», назначили психиатрическую и почерковедческую экспертизы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил ее адвокат Виталий Коломиец.

«Абсурд за наши деньги продолжается. В деле Шеремета по Яне Дугарь назначили почерковедческую и психиатрическую экспертизу», — написал он.

Также Виталий Коломиец заявил, что при составлении постановлений про экспертизы были допущены процессуальные нарушения.

«Итак, ни постановления о назначении психиатрической, ни почерковедческой экспертиз нам не предоставили. Мы, как сторона защиты, не можем принять решение о своем участии или неучастии в этих процессуальных действиях. Поскольку контактов между Дугарь и Антоненко ни в мессенджерах, ни в социальных сетях, ни по телефону или электронной почте не обнаружено, мы надеемся, что следствие не проверяет версию связи Антоненко и Дугарь через «Укрпочту» касательно отправки отчетов по результатам «разведки» местоположения одной из 220 камер. И почерковедческая экспертиза им нужна для чего-то другого в пределах предмета доказывания, хотя... Все может быть», — отметил адвокат.

Ранее сообщалось, что на связи с подозреваемыми по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета проверяют более десяти сотрудников Службы безопасности Украины.