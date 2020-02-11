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Коммунальное предприятие в Арбузинке нанесло государству почти 300 тысяч гривен убытков в результате сброса так называемых «обратных вод» в реку.
Об этом сообщила пресс-служба Гоэкоинспекции Украины.
Отмечантся, что госинспекторами, по результатам проверки КП «Арбузинский комбинат коммунальных услуг», насчитано убытков на сумму 299 тысяч 707 гривен. Предприятие сбрасывало «обратные воды» в реку Арбузинка без разрешения на специальное водопользование.
Согласно данным Министерства юстиции, основным видом деятельности комбината является «канализация, отвидение и очистка стоковых вод».
Напомним, ранее жители Первомайска выразили обеспокоенность тем, что содержание очистных сооружений в селе Конецполь попадает в Южный Буг. В свою очередь, жители села рассказали журналистам, что раньше в Конецполе были нормальные сооружения, но «их уничтожили, потому что понадобилась земля». После этого в в облгосадминистрации отчитались, что ликвидировали слив нечистот.
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Коммунальное предприятие в Арбузинке нанесло государству почти 300 тысяч гривен убытков в результате сброса так называемых «обратных вод» в реку.
Об этом сообщила пресс-служба Гоэкоинспекции Украины.
Отмечантся, что госинспекторами, по результатам проверки КП «Арбузинский комбинат коммунальных услуг», насчитано убытков на сумму 299 тысяч 707 гривен. Предприятие сбрасывало «обратные воды» в реку Арбузинка без разрешения на специальное водопользование.
Согласно данным Министерства юстиции, основным видом деятельности комбината является «канализация, отвидение и очистка стоковых вод».
Напомним, ранее жители Первомайска выразили обеспокоенность тем, что содержание очистных сооружений в селе Конецполь попадает в Южный Буг. В свою очередь, жители села рассказали журналистам, что раньше в Конецполе были нормальные сооружения, но «их уничтожили, потому что понадобилась земля». После этого в в облгосадминистрации отчитались, что ликвидировали слив нечистот.