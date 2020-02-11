Коммунальное предприятие в Арбузинке нанесло государству почти 300 тысяч гривен убытков в результате сброса так называемых «обратных вод» в реку.

Об этом сообщила пресс-служба Гоэкоинспекции Украины.

Отмечантся, что госинспекторами, по результатам проверки КП «Арбузинский комбинат коммунальных услуг», насчитано убытков на сумму 299 тысяч 707 гривен. Предприятие сбрасывало «обратные воды» в реку Арбузинка без разрешения на специальное водопользование.

Согласно данным Министерства юстиции, основным видом деятельности комбината является «канализация, отвидение и очистка стоковых вод».