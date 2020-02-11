В Министерстве иностранных дел Украины не планируют назначать посла в Российской Федерации в связи с продолжением агрессии РФ и оккупации ею украинских территорий.

Об этом говорится в ответе МИД на запрос Укринформа.

«Учитывая продолжение российской агрессии против Украины и оккупации Россией украинских территорий нет каких-либо оснований повышать статус дипломатических отношений путем назначения посла Украины», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «Российской газете» заявил, что Российская Федерация готова вновь обменяться послами с Украиной.