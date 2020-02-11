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В Министерстве иностранных дел Украины не планируют назначать посла в Российской Федерации в связи с продолжением агрессии РФ и оккупации ею украинских территорий.
Об этом говорится в ответе МИД на запрос Укринформа.
«Учитывая продолжение российской агрессии против Украины и оккупации Россией украинских территорий нет каких-либо оснований повышать статус дипломатических отношений путем назначения посла Украины», — говорится в сообщении.
Как сообщалось, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «Российской газете» заявил, что Российская Федерация готова вновь обменяться послами с Украиной.
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В Министерстве иностранных дел Украины не планируют назначать посла в Российской Федерации в связи с продолжением агрессии РФ и оккупации ею украинских территорий.
Об этом говорится в ответе МИД на запрос Укринформа.
«Учитывая продолжение российской агрессии против Украины и оккупации Россией украинских территорий нет каких-либо оснований повышать статус дипломатических отношений путем назначения посла Украины», — говорится в сообщении.
Как сообщалось, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «Российской газете» заявил, что Российская Федерация готова вновь обменяться послами с Украиной.