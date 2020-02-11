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Украина подписала соглашение о выделении Евросоюзом 25 миллионов евро на внедрение электронного управления и цифровой экономики.
Как сообщает «Европейская правда», документ в Киеве подписали еврокомиссар по вопросам расширения и соседства Оливер Варгеи и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
«Так мало бумаги и так много денег, мы с премьером Гончаруком удивляемся, а Оливер Варгеи и Дмитрий Кулеба подписывают соглашение о предоставлении 25 млн евро для новой программы ЕС по электронному управлению и цифровой экономике для поддержки цифровой трансформации Украины», — рассказал посол ЕС в Украине Матти Маасикас.
Ранее сообщалось, что Министерство цифровой трансформации запустило собственную IТ-компанию DIIA Company.
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Украина подписала соглашение о выделении Евросоюзом 25 миллионов евро на внедрение электронного управления и цифровой экономики.
Как сообщает «Европейская правда», документ в Киеве подписали еврокомиссар по вопросам расширения и соседства Оливер Варгеи и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
«Так мало бумаги и так много денег, мы с премьером Гончаруком удивляемся, а Оливер Варгеи и Дмитрий Кулеба подписывают соглашение о предоставлении 25 млн евро для новой программы ЕС по электронному управлению и цифровой экономике для поддержки цифровой трансформации Украины», — рассказал посол ЕС в Украине Матти Маасикас.
Ранее сообщалось, что Министерство цифровой трансформации запустило собственную IТ-компанию DIIA Company.