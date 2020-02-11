Украина подписала соглашение о выделении Евросоюзом 25 миллионов евро на внедрение электронного управления и цифровой экономики.

Как сообщает «Европейская правда», документ в Киеве подписали еврокомиссар по вопросам расширения и соседства Оливер Варгеи и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

«Так мало бумаги и так много денег, мы с премьером Гончаруком удивляемся, а Оливер Варгеи и Дмитрий Кулеба подписывают соглашение о предоставлении 25 млн евро для новой программы ЕС по электронному управлению и цифровой экономике для поддержки цифровой трансформации Украины», — рассказал посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

Ранее сообщалось, что Министерство цифровой трансформации запустило собственную IТ-компанию DIIA Company.