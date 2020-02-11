Возвращенные Россией украинские катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» к началу лета снова выйдут в море в составе Военно-морских сил Украины.

Об этом сообщил командующий ВМС адмирал Игорь Воронченко, передает Радио Свобода.

— Сейчас оформлены все документы на постановку их в ремонт. Мы составили перечень имущества, которое было похищено и снято, передали его следственным органам. Была баллистическая экспертиза по обстрелу «Бердянска». Россияне даже не убрали осколки снарядов. Сейчас ожидаем приезда адвокатов, представляющих Украину в международных судах. Будет еще раз обзор катеров и буксира «Яны Капу», и в конце следующей недели катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир пойдут на плановый ремонт, - сообщил Игорь Воронченко.

Напомним, 20 ноября 2019 года захваченные у берегов Крыма украинские корабли вернулись в порт Очакова.

Напомним, 20 ноября 2019 года захваченные у берегов Крыма украинские корабли вернулись в порт Очакова. Предварительно сумма убытков на возвращенных Россией четырех кораблях ВМС ВСУ составила не менее 55,5 миллиона гривен.