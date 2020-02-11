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Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия поддерживает возобновление подачи воды в аннексированный Крым с условием, что президент РФ Владимир Путин пойдет на уступки по Донбассу.
Об этом он заявил в эфире телеканала «Прямой».
Давид Арахамия отметил, в Крыму, так или иначе, водой будут пользоваться граждане Украины.
— Если дать воду в Крыму, но иметь большое какое-то преимущество в переговорах по Донбассу, моя личная позиция, буду это считать достаточным компромиссом. Я бы на такое пошел, потому что в Крыму, так или иначе, водой будут пользоваться граждане Украины, - сказал Давид Арахамия.
Ранее сообщалось, что в оккупированном Симферополе остались запасы питьевой воды максимум на 104 дня.
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Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия поддерживает возобновление подачи воды в аннексированный Крым с условием, что президент РФ Владимир Путин пойдет на уступки по Донбассу.
Об этом он заявил в эфире телеканала «Прямой».
Давид Арахамия отметил, в Крыму, так или иначе, водой будут пользоваться граждане Украины.
— Если дать воду в Крыму, но иметь большое какое-то преимущество в переговорах по Донбассу, моя личная позиция, буду это считать достаточным компромиссом. Я бы на такое пошел, потому что в Крыму, так или иначе, водой будут пользоваться граждане Украины, - сказал Давид Арахамия.
Ранее сообщалось, что в оккупированном Симферополе остались запасы питьевой воды максимум на 104 дня.