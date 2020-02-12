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Директор коммунального предприятия «Николаевская ритуальная служба» Александр Сагайданк рассказал, что предприятие находится в процессе оформления и передачи земли под новое кладбище для Николаева.
Об этом шла речь вчера, 11 февраля, на заседании постоянной депутатской комиссии Николаевского городского совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, передают НикВести.
— Мы в процессе оформления и передачи земли от Баловнянского сельсовета к нам. И в процессе заключения договора с коммунальным предприятием по поводу землеустройства, – сказал Александр Сагайдак, отвечая на вопрос депутата Алексея Лепишева.
При этом, он уточнил, что у КП есть понимание с руководством Новоодесского района, в границы которого входит Баловное, по этому вопросу.
Как известно, проект обновленного генерального плана Николаева предполагает расширение кладбища в микрорайоне Матвеевка до 120 гектаров.
Ранее директор коммунального предприятия «Николаевская ритуальная служба» Александр Сагайдак признал, что в городе существует коррупция в ритуальном бизнесе.
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Директор коммунального предприятия «Николаевская ритуальная служба» Александр Сагайданк рассказал, что предприятие находится в процессе оформления и передачи земли под новое кладбище для Николаева.
Об этом шла речь вчера, 11 февраля, на заседании постоянной депутатской комиссии Николаевского городского совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, передают НикВести.
— Мы в процессе оформления и передачи земли от Баловнянского сельсовета к нам. И в процессе заключения договора с коммунальным предприятием по поводу землеустройства, – сказал Александр Сагайдак, отвечая на вопрос депутата Алексея Лепишева.
При этом, он уточнил, что у КП есть понимание с руководством Новоодесского района, в границы которого входит Баловное, по этому вопросу.
Как известно, проект обновленного генерального плана Николаева предполагает расширение кладбища в микрорайоне Матвеевка до 120 гектаров.
Ранее директор коммунального предприятия «Николаевская ритуальная служба» Александр Сагайдак признал, что в городе существует коррупция в ритуальном бизнесе.