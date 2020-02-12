Директор коммунального предприятия «Николаевская ритуальная служба» Александр Сагайданк рассказал, что предприятие находится в процессе оформления и передачи земли под новое кладбище для Николаева.

Об этом шла речь вчера, 11 февраля, на заседании постоянной депутатской комиссии Николаевского городского совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, передают НикВести.

— Мы в процессе оформления и передачи земли от Баловнянского сельсовета к нам. И в процессе заключения договора с коммунальным предприятием по поводу землеустройства, – сказал Александр Сагайдак, отвечая на вопрос депутата Алексея Лепишева.

При этом, он уточнил, что у КП есть понимание с руководством Новоодесского района, в границы которого входит Баловное, по этому вопросу.

Как известно, проект обновленного генерального плана Николаева предполагает расширение кладбища в микрорайоне Матвеевка до 120 гектаров.

Ранее директор коммунального предприятия «Николаевская ритуальная служба» Александр Сагайдак признал, что в городе существует коррупция в ритуальном бизнесе.