Швейцарские власти начали расследование после публикаций о том, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) Соединенных Штатов и разведка Германии использовали компанию из Швейцарии для слежки за секретной перепиской официальных лиц других стран.

Об этом сообщает Associated Press.

Ранее появилась информация со ссылкой на документы ЦРУ и федеральной разведывательной службы ФРГ о том, что разведки США и Германии с 1970-х годов получали информацию от швейцарской компании-производителя шифровального оборудования Crypto AG.

Компания получила миллионы долларов за это время, предоставляя разведывательным службам Германии и США, которые ею владели, доступ к сеансам шифрованной связи более чем в 120 странах.

По данным СМИ, разведки следили, в частности, за иранскими муллами в период захвата американских заложников в Иране в 1979 году.

Напомним, в 2018 ЦРУ заявило о планах расширить разведку в «сложных странах».