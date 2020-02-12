Две трети избирателей США считают, что действующего президента страны Дональда Трампа переизберут в конце года. Только 6% твердо уверены, что он проиграет демократу.

Об этом говорят результаты опроса Университета Монмут, расположенного в штате Нью-Джерси.

Согласно исследованию, 66% американцев ожидают победы Трампа на выборах в ноябре 2020 года. При этом 27% полагают, что Трамп определенно победит, а 39% - что вероятно. Лишь 22% говорят, что он, возможно, проиграет демократу, и только 6% - что обязательно проиграет.

Между тем, лишь 42% участника опроса поддерживают Трампа и считают, что он должен быть переизбран. 55% респондентов заявили, что перспектива победы нынешнего главы Белого дома их не радует, так как руководить страной «должен быть кто-нибудь другой».

При этом в целом 65% избирателей говорят, что они с оптимизмом смотрят на президентские выборы 2020 года, а 30% - пессимистично.

Опрос проводился 6-9 февраля 2020 года. В нем приняли участие 902 человека.

Ранее сообщалось, что накануне голосования по импичменту рейтинг Дональда Трампа рекордно вырос.