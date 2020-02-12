Лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что пустить воду в оккупированный Крым, как это предлагает глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, означает сдать России полмиллиона крымских татар и украинцев.

Об этом Чубаров сказал в комментарии для «UA:Крим».

Он отметил, что российская сторона на ближайших встречах может поднять вопрос о поставках воды в аннексированный Крым. А сейчас для этого создается соответствующий «психологический фон».

— Если кто-то в государстве предполагает, что можно будет сдать народ крымских татар, можно будет сдать всех украинцев, а их там не менее 500 тысяч… Мы никогда не допускаем того, что государство может нас продать за воду … Любые комбинации по Донбассу, а вместо этого мы пускаем воду — этого нельзя делать, — сказал Рефат Чубаров.

Ранее Давид Арахамия заявил, что лично он согласен пустить воду в аннексированный Крым в обмен на уступки со стороны президента РФ Владимира Путина по Донбассу.