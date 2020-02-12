Бизнесмен и кандидат в президенты США от Демократической партии Эндрю Янг принял решение отказаться от дальнейшей предвыборной гонки.

Об этом сообщают Буквы.

После закрытия избирательных участков в ходе праймериз, выступая перед избирателями в штате Нью-Гэмпшир, демократ заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов.

— Я не из тех, кто хочет принимать пожертвования и поддержку в гонке, которую мы не выиграем. Поэтому сегодня я объявляю о том, что приостанавливаю свою президентскую кампанию, – рассказал Эндрю Янг.

45-летний сын эмигрантов из Тайваня стал одним из немногих кандидатов, который, несмотря на отсутствие политического опыта, сумел дойти до этапа дебатов. О своих президентских амбициях Янг заявлял еще в 2017 году. Тогда о нем еще никто не знал.

Бизнесмен пояснил, что произвел некий математический расчет, продемонстрировавший, что выйти победителем на выборах ему не удастся.

В своей предвыборной программе Янг предлагал платить американцам по тысяче долларов в месяц, как базовый доход, по причине того, что из-за автоматизации предприятий, многие граждане теряют рабочие места.

В своем заявлении Янг также сказал, что поддержит в ноябре на выборах любого кандидата от Демократической партии, который сможет победить Дональда Трампа.

Напомним, что один из двух конкурентов американского президента, республиканец Джо Уолш отказался от дальнейшего участия в президентской гонке в Соединенных Штатах Америки.