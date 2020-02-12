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Бывший вице-президент США Джо Байден занял лишь пятое место на праймериз в Нью-Гемпшире – это уже второй провальный результат наиболее проукраинского кандидата в президентской кампании.
Об этом сообщает Укнраинская правда со ссылкой на статью «Конец Джо Байдена: как наиболее проукраинский кандидат проваливает выборы в США».
— Байден с треском провалил оба первых голосования представителей Демократической партии - сначала кокусы в Айове, а теперь еще и праймериз в Нью-Гемпшире. В первом штате он оказался на 4 месте, во втором - упал на пятое, хотя совсем недавно имел высокие шансы у тамошних опросах! – говорится в статье.
В то же время отмечается, что вычеркивать имя Байдена из гонки - преждевременно. Упомянутые два штаты не являются ключевыми для Байдена, хотя в его штабе и не ожидали столь провальных результатов.
— Столь провальные результаты стали холодным душем для кандидата и его команды, которой пришлось убеждать нервозных доноров в том, что Байден отыграется на следующих праймериз, – отмечается в статье.
Ранее сообщалось, что Президент США Дональд Трамп одержал победу на республиканских кокусах в штате Айова.
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Бывший вице-президент США Джо Байден занял лишь пятое место на праймериз в Нью-Гемпшире – это уже второй провальный результат наиболее проукраинского кандидата в президентской кампании.
Об этом сообщает Укнраинская правда со ссылкой на статью «Конец Джо Байдена: как наиболее проукраинский кандидат проваливает выборы в США».
— Байден с треском провалил оба первых голосования представителей Демократической партии - сначала кокусы в Айове, а теперь еще и праймериз в Нью-Гемпшире. В первом штате он оказался на 4 месте, во втором - упал на пятое, хотя совсем недавно имел высокие шансы у тамошних опросах! – говорится в статье.
В то же время отмечается, что вычеркивать имя Байдена из гонки - преждевременно. Упомянутые два штаты не являются ключевыми для Байдена, хотя в его штабе и не ожидали столь провальных результатов.
— Столь провальные результаты стали холодным душем для кандидата и его команды, которой пришлось убеждать нервозных доноров в том, что Байден отыграется на следующих праймериз, – отмечается в статье.
Ранее сообщалось, что Президент США Дональд Трамп одержал победу на республиканских кокусах в штате Айова.