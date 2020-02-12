Во вторник, 11 февраля, на совместном заседании премьер-министра Украины Алексея Гончарука руководство Николаевской ОГА представило перечень объектов для реализации в области проекта президента Владимира Зеленского по строительству школ, детсадов и стадионов.

Об этом губернатор Александр Стадник сообщил на своей странице в Facebook.

— Очень рад, что Николаевщина вместе со всей Украиной приобщается к масштабному проекту Президента Владимира Зеленского« Большая стройка», - прокомментировал председатель ОГА.

Среди проектов:

- достройка 5 школ, 5 садов и 5 стадионов;

- модернизация 6 приемных отделений в опорных учреждениях здравоохранения области;

- ремонт более 220 км автодорог;

- реализация 12 социально важных проектов за счет ГФРР и областного бюджета (5 проектов направлены на улучшение условий для учащихся и учителей в общеобразовательных учреждениях области, 5 - на создание условий для предоставления своевременных и качественных медицинских услуг в Николаевской области и 2 - на улучшение услуг водоснабжения и водоотведения).

Глава области также отметил ряд перспективных проектов:

- строительство современного «Дворца спорта»;

- строительство боксированного инфекционного отделения корпуса Николаевской областной инфекционной больницы;

- реконструкция светло-сигнальной системы КП «Николаевский Аэропорт».

При этом, Александр Стадник обратил внимание правительства на стратегически важные проекты для Николаевщины реконструкция двух инфраструктурных артерий - Ингульского и Варваровского мостов, развитие курортов - Очаков, Коблево, Рыбаковка и жемчужины Украины - Кинбурнской косы. Среди прочего - обеспечение жителей области качественной питьевой водой, а также строительство круглогодичных бассейнов в Николаеве и Первомайске.

Александр Стадник озвучил потребности Николаевщины в обновлении парка быстрых и школьных автобусов. На сегодня это: 32 автобуса и 66 автомобилей скорой помощи (25 планируется закупить в этом году).

Пресс-релиз