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Во вторник, 11 февраля, на совместном заседании премьер-министра Украины Алексея Гончарука руководство Николаевской ОГА представило перечень объектов для реализации в области проекта президента Владимира Зеленского по строительству школ, детсадов и стадионов.
Об этом губернатор Александр Стадник сообщил на своей странице в Facebook.
— Очень рад, что Николаевщина вместе со всей Украиной приобщается к масштабному проекту Президента Владимира Зеленского« Большая стройка», - прокомментировал председатель ОГА.
Среди проектов:
- достройка 5 школ, 5 садов и 5 стадионов;
- модернизация 6 приемных отделений в опорных учреждениях здравоохранения области;
- ремонт более 220 км автодорог;
- реализация 12 социально важных проектов за счет ГФРР и областного бюджета (5 проектов направлены на улучшение условий для учащихся и учителей в общеобразовательных учреждениях области, 5 - на создание условий для предоставления своевременных и качественных медицинских услуг в Николаевской области и 2 - на улучшение услуг водоснабжения и водоотведения).
Глава области также отметил ряд перспективных проектов:
- строительство современного «Дворца спорта»;
- строительство боксированного инфекционного отделения корпуса Николаевской областной инфекционной больницы;
- реконструкция светло-сигнальной системы КП «Николаевский Аэропорт».
При этом, Александр Стадник обратил внимание правительства на стратегически важные проекты для Николаевщины реконструкция двух инфраструктурных артерий - Ингульского и Варваровского мостов, развитие курортов - Очаков, Коблево, Рыбаковка и жемчужины Украины - Кинбурнской косы. Среди прочего - обеспечение жителей области качественной питьевой водой, а также строительство круглогодичных бассейнов в Николаеве и Первомайске.
Александр Стадник озвучил потребности Николаевщины в обновлении парка быстрых и школьных автобусов. На сегодня это: 32 автобуса и 66 автомобилей скорой помощи (25 планируется закупить в этом году).
Пресс-релиз
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«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»Станислав Мартиросов
Во вторник, 11 февраля, на совместном заседании премьер-министра Украины Алексея Гончарука руководство Николаевской ОГА представило перечень объектов для реализации в области проекта президента Владимира Зеленского по строительству школ, детсадов и стадионов.
Об этом губернатор Александр Стадник сообщил на своей странице в Facebook.
— Очень рад, что Николаевщина вместе со всей Украиной приобщается к масштабному проекту Президента Владимира Зеленского« Большая стройка», - прокомментировал председатель ОГА.
Среди проектов:
- достройка 5 школ, 5 садов и 5 стадионов;
- модернизация 6 приемных отделений в опорных учреждениях здравоохранения области;
- ремонт более 220 км автодорог;
- реализация 12 социально важных проектов за счет ГФРР и областного бюджета (5 проектов направлены на улучшение условий для учащихся и учителей в общеобразовательных учреждениях области, 5 - на создание условий для предоставления своевременных и качественных медицинских услуг в Николаевской области и 2 - на улучшение услуг водоснабжения и водоотведения).
Глава области также отметил ряд перспективных проектов:
- строительство современного «Дворца спорта»;
- строительство боксированного инфекционного отделения корпуса Николаевской областной инфекционной больницы;
- реконструкция светло-сигнальной системы КП «Николаевский Аэропорт».
При этом, Александр Стадник обратил внимание правительства на стратегически важные проекты для Николаевщины реконструкция двух инфраструктурных артерий - Ингульского и Варваровского мостов, развитие курортов - Очаков, Коблево, Рыбаковка и жемчужины Украины - Кинбурнской косы. Среди прочего - обеспечение жителей области качественной питьевой водой, а также строительство круглогодичных бассейнов в Николаеве и Первомайске.
Александр Стадник озвучил потребности Николаевщины в обновлении парка быстрых и школьных автобусов. На сегодня это: 32 автобуса и 66 автомобилей скорой помощи (25 планируется закупить в этом году).
Пресс-релиз