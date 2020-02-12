Об этом сообщает Громадське.

При этом он добавил, что несмотря на наличие такой же информации в полиции и приказа главного следственного управления об обеспечении пострадавших госохраной, в пятницу, 7 февраля, полиция города Киева сняла охрану до понедельника.

— С пятницы и до понедельника, вопреки поручению главного следственного управления Украины об обеспечении мер безопасности, полиция города Киева снимает с нас охрану. У меня вопрос – это случайность? – сказал Вячеслав Соболев и добавил, что за последние два месяца полиция не продвинулась в расследовании.

Также депутат обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой выделить для него время, чтобы он мог предоставить всю имеющуюся у него информацию для предотвращения новых убийств.

— У меня огромная просьба к Вам не как к президенту, а как к отцу. Уделите, пожалуйста, в своем графике 5 минут для меня. Я готов предоставить всю информацию, с помощью которой можно не только привлечь к ответственности виновных в смерти моего сына, но и предотвратить много новых смертей, – отметил Вячеслав Соболев.

Напомним, 1 декабря в Киеве стреляли в автомобиль Range Rover, в котором находился депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев с женой и трехлетним сыном. Пуля попала в ребенка, мальчик скончался по дороге в больницу. Очевидцы заявили, что выстрел был один. В полиции говорят, что целились в депутата.