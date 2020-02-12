|Скорость ветра:
|10 м/с
|Восход солнца:
|07:02
|Заход солнца:
|17:10
|Температура завтра:
|+7 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|07:16
|Заход солнца:
|17:08
|Температура завтра:
|+3 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.29 грн
|24.64 грн
|EUR
|26.39 грн
|26.89 грн
Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, на которого совершили покушение в декабре прошлого года, в результате которого погиб его трехлетний сын, заявил о том, что имеет стопроцентную информацию о подготовке нового покушения на него и его семью.
Об этом сообщает Громадське.
При этом он добавил, что несмотря на наличие такой же информации в полиции и приказа главного следственного управления об обеспечении пострадавших госохраной, в пятницу, 7 февраля, полиция города Киева сняла охрану до понедельника.
— С пятницы и до понедельника, вопреки поручению главного следственного управления Украины об обеспечении мер безопасности, полиция города Киева снимает с нас охрану. У меня вопрос – это случайность? – сказал Вячеслав Соболев и добавил, что за последние два месяца полиция не продвинулась в расследовании.
Также депутат обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой выделить для него время, чтобы он мог предоставить всю имеющуюся у него информацию для предотвращения новых убийств.
— У меня огромная просьба к Вам не как к президенту, а как к отцу. Уделите, пожалуйста, в своем графике 5 минут для меня. Я готов предоставить всю информацию, с помощью которой можно не только привлечь к ответственности виновных в смерти моего сына, но и предотвратить много новых смертей, – отметил Вячеслав Соболев.
Напомним, 1 декабря в Киеве стреляли в автомобиль Range Rover, в котором находился депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев с женой и трехлетним сыном. Пуля попала в ребенка, мальчик скончался по дороге в больницу. Очевидцы заявили, что выстрел был один. В полиции говорят, что целились в депутата.
|
«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»Станислав Мартиросов
Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, на которого совершили покушение в декабре прошлого года, в результате которого погиб его трехлетний сын, заявил о том, что имеет стопроцентную информацию о подготовке нового покушения на него и его семью.
Об этом сообщает Громадське.
При этом он добавил, что несмотря на наличие такой же информации в полиции и приказа главного следственного управления об обеспечении пострадавших госохраной, в пятницу, 7 февраля, полиция города Киева сняла охрану до понедельника.
— С пятницы и до понедельника, вопреки поручению главного следственного управления Украины об обеспечении мер безопасности, полиция города Киева снимает с нас охрану. У меня вопрос – это случайность? – сказал Вячеслав Соболев и добавил, что за последние два месяца полиция не продвинулась в расследовании.
Также депутат обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой выделить для него время, чтобы он мог предоставить всю имеющуюся у него информацию для предотвращения новых убийств.
— У меня огромная просьба к Вам не как к президенту, а как к отцу. Уделите, пожалуйста, в своем графике 5 минут для меня. Я готов предоставить всю информацию, с помощью которой можно не только привлечь к ответственности виновных в смерти моего сына, но и предотвратить много новых смертей, – отметил Вячеслав Соболев.
Напомним, 1 декабря в Киеве стреляли в автомобиль Range Rover, в котором находился депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев с женой и трехлетним сыном. Пуля попала в ребенка, мальчик скончался по дороге в больницу. Очевидцы заявили, что выстрел был один. В полиции говорят, что целились в депутата.