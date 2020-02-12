Офис президента не исключает новую встречу президента Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным при соблюдении некоторых условий.

Об этом на пресс-конференции в среду сказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

— Что касается встречи с Владимиром Путиным. Это решение будет принимать президент. Если он будет видеть, что эта встреча необходима, она может стать шагом для получения результата от переговоров в «нормандском формате», мы не исключаем. Но пока что никаких договоренностей, никаких разговоров на эту тему не было, - сказал он.

Напомним, что в декабре 2019 года Зеленский и Путин провели личную встречу в рамках саммита «нормандской четверки» в декабре в Париже.

После этой встречи президенты обменялись новогодними поздравлениями (чего не было во время президента Петра Порошенко), а Зеленский сказал, что у них «начался диалог».

В январе рассматривалась возможность встречи Зеленского и Путина на форуме памяти Холокоста в Израиле, но она так и не произошла.

Следующие переговоры в нормандском формате предварительно запланированы на апрель.