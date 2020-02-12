Эксперты составили рейтинг по 86 индикаторам в 14 сферах (образование, коммунальная политика, закупки и т.д.). Каждый город мог получить максимум 100 баллов.

Так, больше всего баллов набрал Покров, что в Днепропетровской области — 79,1. Такое же количество баллов набрал Дрогобыч во Львовской области. На третьем месте Тернополь — 76 баллов. За ним следуют Мариуполь и Винница — 74,6 и 74,2 балла соответственно.

Средний уровень прозрачности в различных сферах, достигнутый городами, существенно отличается и колеблется в диапазоне от 23% до 68%.

Наиболее прозрачными в украинских городах являются кадровые вопросы. В то же время третий год подряд жилищная сфера остается наиболее закрытой политикой органов местного самоуправления.

Наибольший скачок в рейтинге прозрачности за год сделали Покровск и Коломыя. Они поднялись на 67 позиций. Эксперты утверждают, что Покровску удалось это сделать благодаря созданию раздела «Прозрачный город» на сайте городского совета и обнародованию регулятивных документов.

На третьем месте в рейтинге по приросту позиций — Полтава. Она смогла подняться с 81 места на 40. За ней следуют Дубно и Мукачево — плюс 35 и 31 позиция в рейтинге соответственно.

Так, в Дубно в 2019 году в частности начали использовать сервис open budget (государственный веб-портал бюджета для граждан), а также создали онлайн формы для подачи обращений к депутатам или получения информации.

В городе Мукачево стала доступной информация о проектах регуляторных актов, что усилило инвестиционную прозрачность города.

Напомним, ранее стало известно, что Николаев оказался на четвертом месте по загрязненности воздуха среди городов Украины.