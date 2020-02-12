Об этом Андрей Ермак заявил во время брифинга, в среду, 12 февраля.

— Могу сказать от имени президента Украины, что он является гарантом свободы слова и свободных СМИ. Никаких законов, которые бы ограничивали свободу слова в Украине, не будет. Это работа Верховной Рады, мы будем следить за ней, – заявил Андрей Ермак.

Он добавил, что президент Владимир Зеленский «всегда будет гарантом свободы слова, для него это личное дело».

Напомним, 28 декабря в Верховной Раде зарегистрировали законопроект «О медиа» № 2693, который поручил разработать президент Владимир Зеленский.