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Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в Украине не примут никаких законов, которые могут ограничить свободу слова в стране.
Об этом Андрей Ермак заявил во время брифинга, в среду, 12 февраля.
— Могу сказать от имени президента Украины, что он является гарантом свободы слова и свободных СМИ. Никаких законов, которые бы ограничивали свободу слова в Украине, не будет. Это работа Верховной Рады, мы будем следить за ней, – заявил Андрей Ермак.
Он добавил, что президент Владимир Зеленский «всегда будет гарантом свободы слова, для него это личное дело».
Напомним, 28 декабря в Верховной Раде зарегистрировали законопроект «О медиа» № 2693, который поручил разработать президент Владимир Зеленский.
Также комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики предлагает законодательно определить, что интернет-порталы, соцсети и интернет-сервисы по заказу являются медиа.
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Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в Украине не примут никаких законов, которые могут ограничить свободу слова в стране.
Об этом Андрей Ермак заявил во время брифинга, в среду, 12 февраля.
— Могу сказать от имени президента Украины, что он является гарантом свободы слова и свободных СМИ. Никаких законов, которые бы ограничивали свободу слова в Украине, не будет. Это работа Верховной Рады, мы будем следить за ней, – заявил Андрей Ермак.
Он добавил, что президент Владимир Зеленский «всегда будет гарантом свободы слова, для него это личное дело».
Напомним, 28 декабря в Верховной Раде зарегистрировали законопроект «О медиа» № 2693, который поручил разработать президент Владимир Зеленский.
Также комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики предлагает законодательно определить, что интернет-порталы, соцсети и интернет-сервисы по заказу являются медиа.