Коллектив морского порта «Терминал UPSS» высказал свою позицию относительно недавних обысков, которые прошли в Николаевской облгосадминистрации по делу о выделении предприятию в аренду земельного участка под размещение объектов портовой инфраструктуры.

Об этом говорится в соответствующем заявлении, распространенном компанией.

10 февраля, Офис Генерального прокурора Украины отчитался о том, что прокуратура совместно с Национальной полицией и Службой безопасности Украины провели обыски в Николаевской ОГА в рамках расследования уголовного производства по факту незаконного завладения земельным участком водного фонда, который находится в акватории Днепро-Бугского лимана, площадью 157 гектаров.

Речь идет о о земельном участке, который в 2015 году своим распоряжением тогдашний глава Николаевской ОГА Вадим Мериков отдал в аренду на 49 лет «Терминал UPSS» для обслуживания порта. Комментируя это, экс-губернатор Вадим Мериков на своей странице в Facebook заявил инвесторам, которые создают рабочие места в Николаевской области, нужно помогать.

«Узнал из СМИ об обысках, связанных с распоряжением, подписанным мною в 2015 году для реализации в Николаевской области проекта с иностранными инвестициями (UPSS Terminals). Всегда поддерживал честный бизнес и инвестиции в Николаевскую область. Инвесторам, которые вкладывают ресурсы и создают рабочие места в нашем регионе, нужно помогать, а не мешать, их инициативы нужно защищать, а не тормозить, не останавливать, а давать возможности. До сих пор придерживаюсь этого мнения!», - написал Вадим Мериков.

Комментируя сложившуюся ситуацию, в компании «Терминал UPSS» рассказали, что терминал осуществляет свою деятельность с 1991 года и на протяжении 29 лет «независимо от политических сил, которые находятся при власти, терминал всегда инвестировал в регион, вел свою деятельность исключительно в законодательном поле и в соответствие со стандартами, принятыми в международном бизнес-сообществе».

«Мы не захватчики, которыми нас пытаются сделать некоторые СМИ. За 29 лет работы в портовой отрасли Терминал получил и подтвердил свою репутацию надежного партнера! Наше предприятие неоднократно было отмечено как лучший налогоплательщик в регионе, лучший работодатель Николаевщины и социально ответственное предприятие, которое активно участвует в развитии и улучшении жизни местной общины», - заявили в компании «Терминал UPSS».

Отмечается, что перед обращением в ОГА с ходатайством компанией была проанализирована юридическая сторона вопроса, поскольку не были первыми, кто получил в аренду земли водного фонда под Бугским лиманом. В 2013 году были первые судебные дела по иску прокуратуры Николаевской области к субъектам хозяйствования, и тогда позиция прокуратуры заключалась в том, что землями водного фонда под Бугским лиманом должна распоряжаться Николаевская областная государственная администрация. На тот момент такая позиция была поддержана и Хозяйственным судом Николаевской области.

Полномочия органов исполнительной власти, Верховной Рады Автономной республики Крым, органов местного самоуправления относительно передачи земельных участков в собственность или в пользование определены статьей 122 Земельного кодекса.

Кабинет Министров Украины передает земельные участки из земель государственной собственности в собственность или пользование в случаях, предусмотренных статьей 149 этого Кодекса, и земельные участки дна территориального моря, а также в пользование земельные участки зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения территории.

«Земельны участок, который был передан в аренду Терминалу, не является земельным участком дна территориального моря, также этот земельный участок не изымался Кабинетом Министров Украины. Областные государственные администрации на их территории передают земельные участки из земель государственной собственности, кроме случаев, определенных частями третьей, четвертой и восьмой настоящей статьи, в собственность или в пользование в пределах городов областного значения и за пределами населенных пунктов, а также земельные участки, которые не входят в состав определенного района или в случаях, когда районная государственная администрация не образована, для всех нужд»,- говорится в заявлении компании.

Указывается, что у Кабмина отсутствуют полномочия для распоряжения землями водного фонда общегосударственного значения, это относится к полномочиям ОГА.

«Кроме того хотим обратить ваше внимание, что в то же время Кабинет Министров Украины рассматривал проект распоряжения о предоставлении Терминалу в аренду земельного участка, общей площадью 7,8114 гектара для строительства железнодорожной и автомобильной инфраструктуры, которое было принято 4 июля 2017 года. Процедура получения в аренду земли через КМУ для нас не была бы новой, но мы решили пойти по законной процедуре, предусмотренной Земельным кодексом», - говорится в заявлении.

Учитывая изложенное, положения статьи 85 Водного кодекса и статьи 122 Земельного кодекса компанией было принято решение обращаться с ходатайством о получении в аренду земельного участка в ОГА.

Профильным институтом ЧорноморНДІпроект было разработано технико-экономическое обоснование проекта для размещения и обслуживания объектов портовой инфраструктуры, было определено возможное местоположение земельного участка, рассчитана ее площадь и границы.

Распоряжением главы Николаевской облгосадминистрации от 30 декабря 2013 года № 407-р предоставлено разрешение «Терминал UPSS» на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка в аренду общей площадью 157 га для размещения и обслуживания объектов портовой инфраструктуры, подходного канала и причальных фронтов из земель государственной собственности, предоставленных в собственность или пользование, в пределах территории Галициновского сельского совета Октябрьского района области.

В дальнейшем был разработан проект землеустройства, который согласно требованиям статьи 186-1 Земельного кодекса Украины согласовано:

Государственным агентством водных ресурсов Украины, в заключении от 21.07.2014 № 3691/9 / 11-14 которого указано, что проект соответствует требованиям водного законодательства;

отделом Госземагентства в Октябрьском районе Николаевской области, в заключении от 23.09.2014 № 112 которого указано, что проект землеустройства соответствует требованиям действующего земельного законодательства Украины, установленным нормам и правилам и рекомендовано передать земельный участок в аренду;

сектором градостроения, архитектуры и по вопросам чрезвычайных ситуаций Жовтневой райгосадминистрации Николаевской области (заключение от 01.08.2014 №0147-7).

После получения всех согласований проект землеустройства прошел обязательную государственную экспертизу землеустроительной документации, что подтверждается заключением государственной экспертизы землеустроительной документации от 2 декабря 2014 № 1597-14 (однако Верховный Суд в своем окончательном решении отметил, что ее не было, несмотря на копию экспертизы в материалах дела и письма Госгеокадастра, что вывод есть и он положительный).

При разработке проекта землеустройства материалы проекта были предоставлены в ГП «АМПУ», которые сообщили, что земельный участок не входит в акваторию Николаевского морского порта.

«С проектом землеустройства и всеми согласованиями мы снова обратились к ОГА, а распоряжением главы Николаевской облгосадминистрации от 4 февраля 2015 № 25-р был утвержден проект землеустройства по отводу земельного участка в аренду «Терминал UPSS» для размещения и обслуживания объектов портовой инфраструктуры, подходного канала и причальных фронтов из земель государственной собственности, предоставленных в собственность или пользование, в пределах территории Галицинивского сельского совета Жовтневого района Николаевской области и предоставлен «Терминал UPSS» в аренду сроком на 49 лет земельный участок с кадастровым номером 4823380600:01:000:1753 площадью 157,0 га», - говорится в заявлении.

В дальнейшем 16.05.2016 году приказом ГП «Администрация морских портов Украины» утвержден план развития Николаевского морского порта, который согласован Минифраструктуры, с учетом планов развития «Терминал UPSS», по размещению и обслуживанию объектов портовой инфраструктуры.

Однако в октябре 2016 Прокуратура Николаевской области обратилась с иском к «Терминал UPSS» и Николаевской ОГА, которым обжаловала законность договора аренды земельного участка площадью 157,0 га (дело №915 / 1134/16).

По данному делу иск прокуратуры уже был мотивирован тем, что в Николаевской ОГА отсутствовали полномочия для распоряжения землями водного фонда Бугского лимана, а указанное относится к полномочиям Кабинета Министров Украины.

Определением Хозяйственного суда Киева от 04.11.2016 года возбуждено производство по делу по иску прокурора Николаевской области к Николаевской областной государственной администрации и общества с ограниченной ответственностью Николаевского предприятия «Терминал UPSS» о признании незаконным и отмене распоряжения главы Николаевской областной государственной администрации от 04.02 2015 года №25-р, признание недействительным на будущее заключенного 17.02.2015 года.

Решением Хозяйственного суда города Киева от 01.03.2017р., оставленным без изменений постановлением Киевского апелляционного хозяйственного суда от 25.04.2017р., в удовлетворении иска отказано полностью.

Постановлением Высшего хозяйственного суда Украины от 15.08.2017р. кассационная жалоба заместителя прокурора города Киева удовлетворена частично; решение Хозяйственного суда города Киева от 01.03.2017р. и постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 25.04.2017р. по делу № 915/1134/16 отменено, а дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении решением Хозяйственного суда города Киева от 02.11.2017 года, которое оставлено без изменений постановлением Киевского апелляционного хозяйственного суда от 23.01.2018 года, в удовлетворении иска прокуратуры отказано полностью.

«Итак 4 судебные инстанции в составе различных коллегий подтвердили законность и правомерность действий Терминала UPSS и Николаевской ОГА. Постановлением ВСУ от 17.05.2018 года было отменено решение предыдущих судебных инстанции по делу и удовлетворен иск прокуратуры, в связи с чем отменен договор аренды земель водного фонда от 17.02.2015 года», - говорится в заявлении.

Сообщается, что, повинуясь решению суда, Терминал в июне 2018 года обратился уже в Кабмин с ходатайством о предоставлении в аренду вышеуказанного земельного участка.

«На данный момент четкой позиции КМУ по этому вопросу нет. Министерство инфраструктуры и Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины отсылают нас друг к другу», - говорится в заявлении компании.

Отмечается, что при этом остается много случаев, когда органами местного самоуправления были предоставлены обществам земельные участки водного фонда и они продолжают их успешно использовать.

«Надеемся, что в ближайшее время проблема будет устранена в законодательной и административной плоскостях и мы сможем приступить к реализации нашего инвестиционного проекта», - говорится в сообщении «Терминал UPSS».

Как известно, в октябре 2016 года Терминал UPSS открыл седьмую очередь расширения своего маслоналивного терминала. Современный терминал построен с использованием всех возможных инноваций и технологий. Мощность его составляет 40 тысяч тонн.