Об этом сообщает полиция Полтавской области.

Сообщается, что ДТП произошло утром на улице Небесной Сотни.

По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела за нарушение правил дорожного движения, которое привело к телесным повреждениям средней тяжести.

Напомним, в Воронежской области в результате ДТП с участием микроавтобуса погибли трое жителей оккупированной части Луганской области.