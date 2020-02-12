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Об этом сообщает полиция Полтавской области.
Сообщается, что ДТП произошло утром на улице Небесной Сотни.
По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела за нарушение правил дорожного движения, которое привело к телесным повреждениям средней тяжести.
Напомним, в Воронежской области в результате ДТП с участием микроавтобуса погибли трое жителей оккупированной части Луганской области.
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Об этом сообщает полиция Полтавской области.
Сообщается, что ДТП произошло утром на улице Небесной Сотни.
По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела за нарушение правил дорожного движения, которое привело к телесным повреждениям средней тяжести.
Напомним, в Воронежской области в результате ДТП с участием микроавтобуса погибли трое жителей оккупированной части Луганской области.