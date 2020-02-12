Новоназначенный руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что не оставит направления, которыми занимался в должности помощника Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом Андрей Ермак сказал на брифинге в среду, передает Укринформ.

— Во-первых, хочу вам сказать, что я не оставлю те направления, которыми я руководил и занимался в последнее время. Безусловно, сегодня для Президента Украины, для Офиса Президента одним из приоритетов является, и всегда будет, - прекращение войны в Донбассе в интересах Украины. Поэтому это направление остается приоритетным, - заявил он.

Также он добавил, что в поле его внимания остаются внешнеполитические направления.

— Я считаю, что сегодня Украина находится в топе мирового внимания, и мы не можем терять этот шанс. Необходимо сделать все, чтобы сегодня внимание, тот интерес, который испытываем во время международных визитов Президента Украины, не заканчивался и давал нам конкретные результаты, - подчеркнул Ермак.

Кроме того, по его словам, одним из важных направлений деятельности ОП будет региональная политика.

— Мы будем еще более эффективно работать на местах с губернаторами, команда губернаторов у нас практически уже сформирована. Это тоже очень молодые амбициозные профессиональные люди, которые имеют конкретные задачи. И сегодня наша задача как Офиса Президента сделать так, чтобы результаты реформ, результаты нашего труда, результаты выполнения инициатив Президента почувствовал каждый гражданин Украины, - отметил руководитель Офиса Президента.

Другим направлением своей работы в должности руководителя Офиса Президента Ермак назвал желание и цель «сделать так, чтобы Украина стала инвестиционной Меккой».

— Поэтому мы имеем конкретные шаги, конкретные программы, как это сделать. Сегодня эту задачу получили наши губернаторы, сегодня этим занимается правительство Украины, сегодня этим занимаются все, кто привлечен к работе по инвестиционному климату, улучшению инвестиционной атмосферы Украине, - добавил Ермак.

Он также считает, что Офис Президента «должен стать экспертным офисом Президента Украины, где сегодня будут сконцентрированы лучшие кадры, самые профессиональные, которые помогут Президенту выполнять его функцию и достигать результатов по всем направлениям его деятельности».

Напомним, Президент Владимир Зеленский во вторник, 11 февраля, освободил Андрея Богдана от должности руководителя Офиса Президента и назначил на эту должность Андрея Ермака.