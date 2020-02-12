В среду, 12 февраля, в правительственном квартале Киева дальнобойщики и водители маршруток устроили забастовку.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

По предварительным данным, дальнобойщики выступают против повторного взвешивания грузовиков на важных шоссе. Кое-где на фурах закреплены плакаты: «Чиновники, не издевайтесь на автоперевозчиками».

Отмечается, что у перевозчиков всего 16 требований. Они адресованы премьер-министру Алексею Гончаруку и касаются кадровой политики. В частности, протестующие требуют увольнения министра инфраструктуры Владислава Криклия, нормализации разрешений на международные перевозки, решения проблемы очередей на границе и ряд других вопросов.

При этом в сюжете отмечается, что водители маршруток, которые приехали на митинг, не смогли ответить, для чего они там.

Ранее сообщалось, что на въезде в Николаев с Баштанского направления нет весового комплекса, который бы контролировал большегрузный транспорт, везущий зерно в порты Николаева.