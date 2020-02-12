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В среду, 12 февраля, в правительственном квартале Киева дальнобойщики и водители маршруток устроили забастовку.
Об этом сообщается в сюжете ТСН.
По предварительным данным, дальнобойщики выступают против повторного взвешивания грузовиков на важных шоссе. Кое-где на фурах закреплены плакаты: «Чиновники, не издевайтесь на автоперевозчиками».
Отмечается, что у перевозчиков всего 16 требований. Они адресованы премьер-министру Алексею Гончаруку и касаются кадровой политики. В частности, протестующие требуют увольнения министра инфраструктуры Владислава Криклия, нормализации разрешений на международные перевозки, решения проблемы очередей на границе и ряд других вопросов.
При этом в сюжете отмечается, что водители маршруток, которые приехали на митинг, не смогли ответить, для чего они там.
Ранее сообщалось, что на въезде в Николаев с Баштанского направления нет весового комплекса, который бы контролировал большегрузный транспорт, везущий зерно в порты Николаева.
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«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»Станислав Мартиросов
В среду, 12 февраля, в правительственном квартале Киева дальнобойщики и водители маршруток устроили забастовку.
Об этом сообщается в сюжете ТСН.
По предварительным данным, дальнобойщики выступают против повторного взвешивания грузовиков на важных шоссе. Кое-где на фурах закреплены плакаты: «Чиновники, не издевайтесь на автоперевозчиками».
Отмечается, что у перевозчиков всего 16 требований. Они адресованы премьер-министру Алексею Гончаруку и касаются кадровой политики. В частности, протестующие требуют увольнения министра инфраструктуры Владислава Криклия, нормализации разрешений на международные перевозки, решения проблемы очередей на границе и ряд других вопросов.
При этом в сюжете отмечается, что водители маршруток, которые приехали на митинг, не смогли ответить, для чего они там.
Ранее сообщалось, что на въезде в Николаев с Баштанского направления нет весового комплекса, который бы контролировал большегрузный транспорт, везущий зерно в порты Николаева.