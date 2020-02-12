Бывший внештатный советник Николаевского городского головы Александра Сенкевича, основатель «Школы мэров» Руслан Рохов рассказал, что занимается разработкой учебной программы для подготовки кандидатов в депутаты и мэров от партии «Слуга народа» на местных выборах, которые пройдут осенью 2020 года.

Об этом Руслан Рохов рассказал в интервью изданию «AgroPolit».

Руслан Рохов, который позиционирует себя как эксперт по вопросам местного и регионального развития, работает в команде «Слуги народа» с президентской кампании Владимира Зеленского.

Во время интервью он рассказал о «кадровом голоде» во власти и проблемах с партийным строительством накануне местных выборов. Выходом из ситуации, по мнению Руслана Рохова, будет конкурсный отбор кандидатов на местные выборы и их обучение.

— Я предложил им сделать «open call»: кандидатами должны быть не свои, а лучшие… Чтобы они по конкурсу набирали качественных людей, провели для них обучение до момента получения представительских мандатов, и потом их выдвинули своими кандидатами… И так кажется, что партия «Слуга народа» намерена идти по такому сценарию, - рассказал Руслан Рохов.

Он добавил, что вместе с несколькими экспертами он занимается разработкой учебной программы для кандидатов в местные депутаты и мэры.

— Меня и еще нескольких экспертов пригласили для разработки учебной программы для кандидатов в местные депутаты и кандидатов на глав общин. Мы уже закончили определенный этак работы по подготовке этих программ. По имеющейся у нас информации, «Слуга народа» подготовит к местным выборам всех своих кандидатов на городских голов и всех местных депутатов, всех уровней, - рассказал Руслан Рохов.

По его словам, в партии планируют весной запустить обучение по специальной программе с дальнейшими очными занятиями в офисе политической силы.

— Если помните, когда избирали Александра Корниенко главой партии, то он говорил, что такая школа будет. Собственно я всячески объяснял коллегам, что обучение должно быть до, а не после того, как они выиграли выборы. Когда они выиграют выборы, то у них не будет просто времени физически учиться, потому что будут все время в текущей рутине, должны реагировать на вызовы, проводить рабочие встречи. Аналогичная ситуация была и с выпускниками нашей «Школы мэров» после прошедших местных выборов: они попали в рабочий аврал - и все. И я, даже будучи штатным помощником городского головы Николаева (Александра Сенкевича,- прим.), мог с ним встретиться только раз в неделю, потому что он постоянно был занят. Поэтому при таких обстоятельствах находить время на обучение невозможно, - рассказал Руслан Рохов.

Он добавил, что отобранные потенциальные кандидаты на выборы в местные советы и городские головы «не очень по плану будут свои».

— Перед очередными местными выборами партия власти планирует делать реальный конкурс среди потенциальных кандидатов, и это мне импонирует. Один из функционеров партии «Слуга народа», который ответственен за учебные программы, сказал мне такую вещь: «Мы сегодня делаем дело не для партии «Слуга народа», а для страны. Потому что система тотального обучения кандидатов одними приведет к тому, что другие партии также будут вынуждены готовить своих». Меня это мотивировало им помогать,- рассказал Руслан Рохов.

Как известно, Руслан Рохов был членом команды Николаевского городского головы Александра Сенкевича. Изначально планировалось, что он займет должность заместителя мэра, однако в итоге Руслан Рохов несколько месяцев работал в качестве его штатного помощника, занимался созданием коммунального учреждения «Агентство развития Николаева», после чего покинул Николаев.