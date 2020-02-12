Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника в Кремле, передает Громадське.

Так, в 2024 году заканчивается четвертый президентский срок нынешнего президента РФ, действующая конституция не позволяет ему снова баллотироваться. Путин рассчитывал уговорить Лукашенко создать «Союзное государство», поскольку это позволило бы ему снова стать президентом - лидером вновь государства, в которое его предыдущие сроки не имели бы отношение.

По словам собеседников издания, за месяц до 15 января, когда Путин объявил о внесении изменений в Конституцию, он встречался с Лукашенко и пытался уговорить его согласиться на объединение двух стран.

Однако президент Беларуси отказался от этого, и с 1 января страна начала экономически «расплачиваться» за это - Россия не согласилась продавать нефть на прежних условиях и сократила поставки на три четверти. Дешевая нефть из России - одна из главных экспортных статей для Беларуси, потому что страна покупает сырье в РФ, перерабатывает ее и продает за границу.

Теперь, как говорят источники издания, Россия готова полностью прекратить экспорт нефти в Беларусь, если Лукашенко не позволит местным нефтеперерабатывающим заводам платить за российскую нефть по рыночным ценам.

Сам Лукашенко не скрывал, что Путин пытался убедить его согласиться на объединение стран, однако он не готов пойти на это.

— Я в этом не участвую, и братья никогда не буду. Я сказал вашему президенту », – заявил Александр Лукашенко в интервью «Эху Москвы».

По нефти Лукашенко обвинил Россию в нарушении договоренностей, но одновременно заявил, что Минск готов покупать нефть в России по рыночным ценам, однако, по его словам, в Москве настаивают на «премии» российским компаниям.

Напомним, 15 января во время послания Федеральному собранию Путин предложил внести изменения в Конституцию, которые изменят полномочия центральных органов власти страны. Большинство экспертов и политологов уверены, что это начало «операции» по сохранению власти Владимира Путина в стране.

В то же время относительно способа сохранения власти мнения разделились - кто-то считает, что Путин возглавит которая может стать главным органом в стране после 2024 года, в другие - что Путин найдет способ снова стать президентом, потому что изменения, которые он предложил, делают полномочия главы государства еще шире - например, президент сможет уволить судей Верховного и Конституционного судов, окончательно убьет независимость судов в России.

Напомним, правительство России во главе с Дмитрием Медведевым в полном составе ушло в отставку. Это произошло после того, как Путин предложил внести изменения в Конституцию РФ, которые перераспределяют полномочия между президентом, правительством и парламентом.