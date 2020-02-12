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Новоназначенный глава Березанской РГА Денис Мезенко обещает принять все необходимые меры для решения вопроса с закрытием инфекционного и детского отделений центральной районной больницы.
Об этом он рассказал в интервью местной газете «Березань».
Как известно, в Березанской ЦРБ планируют закрыть инфекционное и детское отделения. Врачи медучреждения выступили против такой инициативы и просили местную власть организовать встречу с главами сельских советов и ОТГ для того, чтобы обсудить и решить данный вопрос.
По словам Дениса Мезенко, он знает о данной проблеме. Кроме того, новый глава Березанской РГА пообещал не допустить закрытие отделений и принять для этого все необходимые меры - не только на уровне облгосадминистрации, но и на уровне Министерства здравоохранения Украины и Национальной службы здоровья Украины.
Стоит отметить, что Денис Мезенко был назначен на должность главы Березанской РГА 4 февраля 2019 года. В декларации Мезенко отсутствует какая-либо информация о движимом и недвижимом имуществе, сбережениях и ценных вещах. Ранее он занимал должность руководителя Государственной налоговой инспекцией в Корабельном районе Николаева, а также был руководителем Южноукраинской объединенной государственной налоговой инспекцией. Помимо этого, он занимал должность заместителя начальника Слобожанской объединенной государственной налоговой инспекцией в Харьковской области и был членом общественной организации «Команда Зе».
Напомним, что глава Березанского райсовета Валентин Гуртовой не поддерживает инициативу о создании пятого госпитального округа на Николаевщине, по его мнению, жители района также против.
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Новоназначенный глава Березанской РГА Денис Мезенко обещает принять все необходимые меры для решения вопроса с закрытием инфекционного и детского отделений центральной районной больницы.
Об этом он рассказал в интервью местной газете «Березань».
Как известно, в Березанской ЦРБ планируют закрыть инфекционное и детское отделения. Врачи медучреждения выступили против такой инициативы и просили местную власть организовать встречу с главами сельских советов и ОТГ для того, чтобы обсудить и решить данный вопрос.
По словам Дениса Мезенко, он знает о данной проблеме. Кроме того, новый глава Березанской РГА пообещал не допустить закрытие отделений и принять для этого все необходимые меры - не только на уровне облгосадминистрации, но и на уровне Министерства здравоохранения Украины и Национальной службы здоровья Украины.
Стоит отметить, что Денис Мезенко был назначен на должность главы Березанской РГА 4 февраля 2019 года. В декларации Мезенко отсутствует какая-либо информация о движимом и недвижимом имуществе, сбережениях и ценных вещах. Ранее он занимал должность руководителя Государственной налоговой инспекцией в Корабельном районе Николаева, а также был руководителем Южноукраинской объединенной государственной налоговой инспекцией. Помимо этого, он занимал должность заместителя начальника Слобожанской объединенной государственной налоговой инспекцией в Харьковской области и был членом общественной организации «Команда Зе».
Напомним, что глава Березанского райсовета Валентин Гуртовой не поддерживает инициативу о создании пятого госпитального округа на Николаевщине, по его мнению, жители района также против.