Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия рассказал, что идея о возобновлении поставок воды в Крым в обмен на вывод российских войск из Донбасса не является его, а сказанные им слова были вырваны из общего контекста.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что Давид Арахамия в эфире телеканала «Прямой» заявил, чтоподдерживает возобновление подачи воды на полуостров с условием, что президент России Владимир Путин пойдет на уступки по Донбассу.

— Мои вчерашние слова о воде наделали много шума и сегодня мы вынуждены оправдываться за то, чего не было. Понимаю, что мы живем в эпоху пост-правды, поэтому хочу рассказать обо всем по порядку? - написал Давид Арахамия.

Он рассказал, что в фракции «Слуга народа» никогда не поднимался вопрос о восстановлении водоснабжения в Крым.

— Наша позиция была и остается неизменной - Автономная Республика Крым является незаконно аннексированной частью Украины, восстановления суверенитета над которой мы будем добиваться всеми законными способами, - написал Арахамия.

Также он добавил, что идея о возобновлении поставок воды на полуостров в обмен на вывод российских войск из Донбасса не является его.

— Если вы внимательно посмотрите эфир, то увидите, что такую постановку вопроса озвучил ведущий и спросил, какое мое личное мнение по этому поводу. Вы можете в этом сами убедиться - посмотрите видео (эфир телеканала «Прямой», - прим.), начиная с 5 минуты 7 секунды, - добавил глава фракции.

По словам Давида Арахамии, вопрос ему был сформулирован так, что альтернативных вариантов ответа не существует.

— Я ответил, что буду считать это достаточным компромиссом. И трижды! повторил, что это моя личная позиция. Сегодня, когда я не в прямом эфире, я скажу, что под таким якобы простым вопросом как вода, скрываются серьезные юридические и дипломатические основания. На этот вопрос нельзя ответить за 30 секунд на ток-шоу. И пусть это будет для меня наукой на будущее, - добавил он.

Помимо этого глава фракции сообщил, что приносит свои извинения украинцам, переселенцам, и крымчанам, которых могли оскорбить его слова, - даже несмотря на то, что они были вырваны из общего контекста.

— Я рос в Николаеве, крымчане - наши соседи. Я очень люблю Крым, и мы никогда не допустим любых форм легализации незаконной аннексии наших территорий. Крым был, есть и будет частью Украины, - написал Давид Арахамия.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Симферополе остались запасы питьевой воды максимум на 104 дня.