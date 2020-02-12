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Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на Донбассе во время заседания в Минске согласовала один из участков разведения сил и средств.
Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя украинской стороны Леонида Кучмы Дарка Олифер.
По ее словам, практически согласован участок разведения в районе населенного пункта Гнутово.
«Практически согласован один из участков разведения в районе н. п. Гнутово, который ранее был предложен украинской стороной, продолжается работа над согласованием других. Акцентировано внимание на необходимости обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который сейчас нарушается со стороны НВФ ОРДЛО», — написала Дарка Олифер.
Также она сообщила, что в гуманитарной подгруппе украинская сторона передала уточненный список людей, которых хочет освободить. Участники перегшоворов предоставили предложения по методике поиска пропавших без вести. Кроме того, к следующему заседанию контактной группы в Минске должен быть разработан проект дорожной карты по открытию контрольного пункта въезда-выезда в Золотом и Счастье.
Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что за один обмен вернуть всех наших пленных не получится, так как их больше 200.
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Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на Донбассе во время заседания в Минске согласовала один из участков разведения сил и средств.
Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя украинской стороны Леонида Кучмы Дарка Олифер.
По ее словам, практически согласован участок разведения в районе населенного пункта Гнутово.
«Практически согласован один из участков разведения в районе н. п. Гнутово, который ранее был предложен украинской стороной, продолжается работа над согласованием других. Акцентировано внимание на необходимости обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который сейчас нарушается со стороны НВФ ОРДЛО», — написала Дарка Олифер.
Также она сообщила, что в гуманитарной подгруппе украинская сторона передала уточненный список людей, которых хочет освободить. Участники перегшоворов предоставили предложения по методике поиска пропавших без вести. Кроме того, к следующему заседанию контактной группы в Минске должен быть разработан проект дорожной карты по открытию контрольного пункта въезда-выезда в Золотом и Счастье.
Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что за один обмен вернуть всех наших пленных не получится, так как их больше 200.