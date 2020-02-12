Facebook удалил учетные записи, страницы и группы, которые использовались спецслужбами РФ для распространения ложной информации об Украине.

Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

В заявлении указано, что были удалены 78 учетных записей Facebook, 11 страниц, 29 групп и четыре учетных записи Instagram за нарушение политики соцсети против иностранного или государственного вмешательства.

«Эта деятельность возникла в России и была ориентирована в основном на Украину и соседние страны. Люди, стоящие за этой деятельностью, выдавали себя за местных жителей и использовали поддельные учетные записи – некоторые из которых уже были обнаружены и отключены нашими автоматизированными системами – для управления группами и страницами, публикации и комментирования различного контента», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что некоторые из них представлялись журналистами и пытались связаться с политиками, журналистами и другими общественными деятелями. Администраторы страницы и владельцы аккаунтов обычно размещали контент на русском, английском и украинском языках о местных и политических новостях, включая общественных деятелей в Украине, российские военные действия в Сирии, предполагаемые утечки СБУ, связанные с этническим социальным напряжением в Крыму и падением малазийского авиалайнера в Украине в 2014 году.

Facebook опубликовал скриншоты некоторых публикаций, созданных такими аккаунтами.

Ранее сообщалось, что общее количество активных украинских Facebook-ботов оценивается в более 200 000 человек.