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Охрана Президента Владимира Зеленского в Омане обошлась государственному бюджету Украины почти в 75 тысяч гривен.
Об этом говорится в ответе Управления государственной охраны на запрос народного депутата от фракции «Европейской солидарности» Алексея Гончаренко.
Согласно обнародованной информации, на командировки военнослужащих в Оман, которые согласно закону, должны постоянно осуществлять государственную охрану первого лица страны, было потрачено 59 499 гривен – на проезд и 14 820,90 гривен – на суточные.
«И пока все зе-поклонники продолжают кричать, что эту поездку Зеленский оплатил за свой счет, давайте не забывать, что он пока президент. И любые его действия, поездки или прихоти ближайшие годы будут так или иначе влиять на бюджет миллионов украинцев», – прокомментировал Алексей Гончаренко.
Ранее сообщалось, что в МИД Украины заявили, что визит Владимира Зеленского в Оман был направлен на «поддержку положительной динамики».
Напомним, утром 5 января президента Украины Владимира Зеленского с семьей заметили в Омане. Там он отдыхал на побережье Оманского залива близ столицы страны – города Маската.
После появления в СМИ данной информации, в Офисе Президента сообщили, что поездка была рабочей.
8 января Владимир Зеленский прервал визит в Оман из-за крушения самолета МАУ рейса Тегеран-Киев.
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Охрана Президента Владимира Зеленского в Омане обошлась государственному бюджету Украины почти в 75 тысяч гривен.
Об этом говорится в ответе Управления государственной охраны на запрос народного депутата от фракции «Европейской солидарности» Алексея Гончаренко.
Согласно обнародованной информации, на командировки военнослужащих в Оман, которые согласно закону, должны постоянно осуществлять государственную охрану первого лица страны, было потрачено 59 499 гривен – на проезд и 14 820,90 гривен – на суточные.
«И пока все зе-поклонники продолжают кричать, что эту поездку Зеленский оплатил за свой счет, давайте не забывать, что он пока президент. И любые его действия, поездки или прихоти ближайшие годы будут так или иначе влиять на бюджет миллионов украинцев», – прокомментировал Алексей Гончаренко.
Ранее сообщалось, что в МИД Украины заявили, что визит Владимира Зеленского в Оман был направлен на «поддержку положительной динамики».
Напомним, утром 5 января президента Украины Владимира Зеленского с семьей заметили в Омане. Там он отдыхал на побережье Оманского залива близ столицы страны – города Маската.
После появления в СМИ данной информации, в Офисе Президента сообщили, что поездка была рабочей.
8 января Владимир Зеленский прервал визит в Оман из-за крушения самолета МАУ рейса Тегеран-Киев.