Сегодня, 12 февраля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в массовых убийствах во время действий в поддержку правительства президента Сирии Башара Асада.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Эрдоган заявил, что Турция будет уничтожать силы сирийского режима везде, если турецкие солдаты подвергнутся новым атакам.

— Режим, поддержанный российскими силами и проиранскими боевиками, постоянно нападает на мирных жителей, осуществляя массовые убийства и кровопролитие, - заявил Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с депутатами парламента из правящей партии.

Сообщается, что в последние дни Анкара усилила свои позиции в Идлибе – артиллерию и солдат доставили сотни военных машин.

Отмечается, что прямая критика Эрдогана в адрес Москвы – нечастый случай с 2015 года, когда отношения Анкары и Москвы резко ухудшились после того, как Турция сбила российский истребитель, ворвавшийся в ее воздушное пространство.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган высказал предположение, что российские и сирийские военные наносят удары в провинции Идлиб по мирным жителям, а не по террористам.