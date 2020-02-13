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Исполняющий обязанности начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый анонсировал начало ремонта дороги в районе города Первомайск со стороны Киева.
Соответствующее видеообращение он опубликовал на своей странице в Facebook.
— Мы сейчас начинаем ремонт участка в районе Первомайска - въезд в Первомайск со стороны Киева. Там долгое время дорога была просто в кошмарном состоянии. Там скоро, наверное, уже овраги появились бы. Мы сейчас будем выгребать все полностью, до самого основания, в несколько слоев. Приведем данный участок в надлежащий вид, - сказал Владислав Невеселый.
Напомним, жители села Конецполь в Первомайском районе Николаевской области блокировали дорогу в Первомайск, требуя ремонта трассы P-75.
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Исполняющий обязанности начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый анонсировал начало ремонта дороги в районе города Первомайск со стороны Киева.
Соответствующее видеообращение он опубликовал на своей странице в Facebook.
— Мы сейчас начинаем ремонт участка в районе Первомайска - въезд в Первомайск со стороны Киева. Там долгое время дорога была просто в кошмарном состоянии. Там скоро, наверное, уже овраги появились бы. Мы сейчас будем выгребать все полностью, до самого основания, в несколько слоев. Приведем данный участок в надлежащий вид, - сказал Владислав Невеселый.
Напомним, жители села Конецполь в Первомайском районе Николаевской области блокировали дорогу в Первомайск, требуя ремонта трассы P-75.