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Следующие первые выборы в объединенных территориальных общинах пройдут одновременно с очередными местными выборами в Украине.
Об этом сообщается на странице Центральной избирательной комиссии в Facebook.
Центризбирком внес сегодня изменения в постановление от 29 ноября 2018 года №234, которое предусматривает назначение первых выборов в ОТГ на дату очередных местных выборов.
Свое решение в ЦИК объяснили тем, что в случае проведения выборов в ОТГ раньше очередных местных, срок полномочий новоизбранных местных депутатов продлится всего 3 месяца, а для организации и проведения этих выборов будет потрачено ориентировочно свыше 35 миллионов гривен.
Кроме того, в случае проведения первых выборов, ОТГ не смогут существенно улучшить свою финансовую состоятельность, ведь согласно бюджетному кодексу и закону об объединении общин, переход ОТГ на прямые отношения с государственным бюджетом происходит только с началом нового бюджетного периода.
Как сообщалось, новый Избирательный кодекс Украины, принятый Верховной Радой, существенное увеличивает сумму денежного залога для участия в местных выборах.
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Следующие первые выборы в объединенных территориальных общинах пройдут одновременно с очередными местными выборами в Украине.
Об этом сообщается на странице Центральной избирательной комиссии в Facebook.
Центризбирком внес сегодня изменения в постановление от 29 ноября 2018 года №234, которое предусматривает назначение первых выборов в ОТГ на дату очередных местных выборов.
Свое решение в ЦИК объяснили тем, что в случае проведения выборов в ОТГ раньше очередных местных, срок полномочий новоизбранных местных депутатов продлится всего 3 месяца, а для организации и проведения этих выборов будет потрачено ориентировочно свыше 35 миллионов гривен.
Кроме того, в случае проведения первых выборов, ОТГ не смогут существенно улучшить свою финансовую состоятельность, ведь согласно бюджетному кодексу и закону об объединении общин, переход ОТГ на прямые отношения с государственным бюджетом происходит только с началом нового бюджетного периода.
Как сообщалось, новый Избирательный кодекс Украины, принятый Верховной Радой, существенное увеличивает сумму денежного залога для участия в местных выборах.