Следующие первые выборы в объединенных территориальных общинах пройдут одновременно с очередными местными выборами в Украине.

Об этом сообщается на странице Центральной избирательной комиссии в Facebook.

Центризбирком внес сегодня изменения в постановление от 29 ноября 2018 года №234, которое предусматривает назначение первых выборов в ОТГ на дату очередных местных выборов.

Свое решение в ЦИК объяснили тем, что в случае проведения выборов в ОТГ раньше очередных местных, срок полномочий новоизбранных местных депутатов продлится всего 3 месяца, а для организации и проведения этих выборов будет потрачено ориентировочно свыше 35 миллионов гривен.

Кроме того, в случае проведения первых выборов, ОТГ не смогут существенно улучшить свою финансовую состоятельность, ведь согласно бюджетному кодексу и закону об объединении общин, переход ОТГ на прямые отношения с государственным бюджетом происходит только с началом нового бюджетного периода.

Как сообщалось, новый Избирательный кодекс Украины, принятый Верховной Радой, существенное увеличивает сумму денежного залога для участия в местных выборах.