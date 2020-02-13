Исполняющий обязанности начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый обратился к жителям области с просьбой сообщать ему о работе подрядных фирм, которые делают некачественный ремонт дорог.

Соответствующее видеообращение он опубликовал на своей странице в Facebook.

— Я обращаюсь ко всем жителям Николаевской области. Прошу у вас помощи - контролировать данных подрядчиков. Если вы проезжаете и у вас возникают какие-то замечания к работе подрядчика, например, не придается форма или работники не используют европлиту, то фиксируйте и скидывайте мне для того, чтобы я мог быстро на все это реагировать. Раньше Служба автодорог закрывалась от разного вида критики, не реагировала на нее, то я наоборот прошу вас помогать мне контролировать подрядчиков. Пожалуйста, не проезжайте мимо, - сказал Владислав Невеселый.

Напомним, что ранее исполняющий обязанности начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый рассказал о подрядной фирме, работники которой утрамбовывали асфальт ногами, вместо того, чтобы использовать специально предназначенную для этого технику - виброплиту.