Сенат в Италии проголосовал за лишение депутатской неприкосновенности бывшего министра внутренних дел страны, лидера правопопулистской партии «Лига» Маттео Сальвини.

Это дает возможность привлечь его к ответственности по обвинению в превышении полномочий и незаконном удержании на судне мигрантов, прибывших в Италию, передает ВВС.

Итальянские прокуроры хотят предъявить Сальвини обвинения по делу о судне «Грегоретти», которое в июле прошлого года было заблокировано в сицилийском порту Аугуста. На борту судна итальянской береговой охраны находились более 130 мигрантов. Более 10 пассажирам, которым была необходима медицинская помощь, разрешили сойти на берег. Остальным 116 пассажиров после прибытия в порт не разрешили высадиться.

Пассажирам «Грегоретти» разрешили покинуть судно только после того, как Германия, Франция, Португалия, Люксембург и Ирландия согласились принять этих людей.

Маттео Сальвини, который тогда занимал пост главы МВД, подозревают в том, что он лично не давал разрешение на высадку пассажиров, несмотря на неоднократные призывы со стороны премьера страны Джузеппе Конте и других членов правительства.

По обвинению в незаконном удержании людей и превышению полномочий Сальвини может грозить до 15 лет тюремного заключения.

Маттео Сальвини также может лишиться депутатской неприкосновенности по другому аналогичному делу - его также обвиняют в превышении полномочий в случае с пассажирами судна благотворительной организации Open Arms, которым также в августе прошлого года в течение 19 дней не разрешали сойти на берег. В итоге прокурор Луиджи Патронаджио объявил о решении эвакуировать мигрантов и задержать судно - вразрез с приказом министра внутренних дел Маттео Сальвини не пускать в порты страны суда НКО с мигрантами на борту.

Специальный трибунал итальянского города Катания считает Маттео Сальвини ответственным за незаконное удержание 116 мигрантов на борту судна «Грегоретти».

Маттео Сальвини известен тем, что в то время, когда он занимал пост министра внутренних дел, он проводил политику «закрытых портов» в отношении мигрантов. Он не раз напрямую звонил операторам спасательных судов и запрещал высадку мигрантов на берег.

Напомним, летом прошлого года итальянская прокуратура начала расследование возможного сговора партии «Лига Севера», лидером которой является вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини, с Россией.