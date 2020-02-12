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Сенат в Италии проголосовал за лишение депутатской неприкосновенности бывшего министра внутренних дел страны, лидера правопопулистской партии «Лига» Маттео Сальвини.
Это дает возможность привлечь его к ответственности по обвинению в превышении полномочий и незаконном удержании на судне мигрантов, прибывших в Италию, передает ВВС.
Итальянские прокуроры хотят предъявить Сальвини обвинения по делу о судне «Грегоретти», которое в июле прошлого года было заблокировано в сицилийском порту Аугуста. На борту судна итальянской береговой охраны находились более 130 мигрантов. Более 10 пассажирам, которым была необходима медицинская помощь, разрешили сойти на берег. Остальным 116 пассажиров после прибытия в порт не разрешили высадиться.
Пассажирам «Грегоретти» разрешили покинуть судно только после того, как Германия, Франция, Португалия, Люксембург и Ирландия согласились принять этих людей.
Маттео Сальвини, который тогда занимал пост главы МВД, подозревают в том, что он лично не давал разрешение на высадку пассажиров, несмотря на неоднократные призывы со стороны премьера страны Джузеппе Конте и других членов правительства.
По обвинению в незаконном удержании людей и превышению полномочий Сальвини может грозить до 15 лет тюремного заключения.
Маттео Сальвини также может лишиться депутатской неприкосновенности по другому аналогичному делу - его также обвиняют в превышении полномочий в случае с пассажирами судна благотворительной организации Open Arms, которым также в августе прошлого года в течение 19 дней не разрешали сойти на берег. В итоге прокурор Луиджи Патронаджио объявил о решении эвакуировать мигрантов и задержать судно - вразрез с приказом министра внутренних дел Маттео Сальвини не пускать в порты страны суда НКО с мигрантами на борту.
Специальный трибунал итальянского города Катания считает Маттео Сальвини ответственным за незаконное удержание 116 мигрантов на борту судна «Грегоретти».
Маттео Сальвини известен тем, что в то время, когда он занимал пост министра внутренних дел, он проводил политику «закрытых портов» в отношении мигрантов. Он не раз напрямую звонил операторам спасательных судов и запрещал высадку мигрантов на берег.
Напомним, летом прошлого года итальянская прокуратура начала расследование возможного сговора партии «Лига Севера», лидером которой является вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини, с Россией.
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Сенат в Италии проголосовал за лишение депутатской неприкосновенности бывшего министра внутренних дел страны, лидера правопопулистской партии «Лига» Маттео Сальвини.
Это дает возможность привлечь его к ответственности по обвинению в превышении полномочий и незаконном удержании на судне мигрантов, прибывших в Италию, передает ВВС.
Итальянские прокуроры хотят предъявить Сальвини обвинения по делу о судне «Грегоретти», которое в июле прошлого года было заблокировано в сицилийском порту Аугуста. На борту судна итальянской береговой охраны находились более 130 мигрантов. Более 10 пассажирам, которым была необходима медицинская помощь, разрешили сойти на берег. Остальным 116 пассажиров после прибытия в порт не разрешили высадиться.
Пассажирам «Грегоретти» разрешили покинуть судно только после того, как Германия, Франция, Португалия, Люксембург и Ирландия согласились принять этих людей.
Маттео Сальвини, который тогда занимал пост главы МВД, подозревают в том, что он лично не давал разрешение на высадку пассажиров, несмотря на неоднократные призывы со стороны премьера страны Джузеппе Конте и других членов правительства.
По обвинению в незаконном удержании людей и превышению полномочий Сальвини может грозить до 15 лет тюремного заключения.
Маттео Сальвини также может лишиться депутатской неприкосновенности по другому аналогичному делу - его также обвиняют в превышении полномочий в случае с пассажирами судна благотворительной организации Open Arms, которым также в августе прошлого года в течение 19 дней не разрешали сойти на берег. В итоге прокурор Луиджи Патронаджио объявил о решении эвакуировать мигрантов и задержать судно - вразрез с приказом министра внутренних дел Маттео Сальвини не пускать в порты страны суда НКО с мигрантами на борту.
Специальный трибунал итальянского города Катания считает Маттео Сальвини ответственным за незаконное удержание 116 мигрантов на борту судна «Грегоретти».
Маттео Сальвини известен тем, что в то время, когда он занимал пост министра внутренних дел, он проводил политику «закрытых портов» в отношении мигрантов. Он не раз напрямую звонил операторам спасательных судов и запрещал высадку мигрантов на берег.
Напомним, летом прошлого года итальянская прокуратура начала расследование возможного сговора партии «Лига Севера», лидером которой является вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини, с Россией.