Исполняющий обязанности начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый считает, что пора отходить от практики ямочного ремонта дорог и заняться «карточным».

Соответствующее видеообращение он опубликовал на своей странице в Facebook.

— Во многих местах по Николаевской области у нас будут проходить ремонты дорог. Сразу расскажу, что экстренно временные участки, возможно даже в непогоду, мы будем закрывать холодным асфальтом, ямочным ремонтом. Но на данном этапе мы будем максимально от него отходить и последующие ремонты будут у нас проводиться картами. Это более качественно и они, конечно же, служат дольше, - сказал Владислав Невеселый.

Стоит отметить, что карточный ремонт означает полную замену верхнего слоя дорожного покрытия на определенном участке. Нормативно такой ремонт относится к текущему, поскольку при капитальном ремонте производится более значительное изменение характеристик дороги.

Напомним, что Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, что в Украине планируют прекратить проводить так называемый «ямочный» ремонт дорог. Помимо этого, президент Владимир Зеленский заявил, что в «Укравтодоре» должны забыть о ямочном ремонте дорог, на котором годами зарабатывали чиновники.