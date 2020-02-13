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Исполняющий обязанности начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый считает, что пора отходить от практики ямочного ремонта дорог и заняться «карточным».
Соответствующее видеообращение он опубликовал на своей странице в Facebook.
— Во многих местах по Николаевской области у нас будут проходить ремонты дорог. Сразу расскажу, что экстренно временные участки, возможно даже в непогоду, мы будем закрывать холодным асфальтом, ямочным ремонтом. Но на данном этапе мы будем максимально от него отходить и последующие ремонты будут у нас проводиться картами. Это более качественно и они, конечно же, служат дольше, - сказал Владислав Невеселый.
Стоит отметить, что карточный ремонт означает полную замену верхнего слоя дорожного покрытия на определенном участке. Нормативно такой ремонт относится к текущему, поскольку при капитальном ремонте производится более значительное изменение характеристик дороги.
Напомним, что Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, что в Украине планируют прекратить проводить так называемый «ямочный» ремонт дорог. Помимо этого, президент Владимир Зеленский заявил, что в «Укравтодоре» должны забыть о ямочном ремонте дорог, на котором годами зарабатывали чиновники.
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Исполняющий обязанности начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый считает, что пора отходить от практики ямочного ремонта дорог и заняться «карточным».
Соответствующее видеообращение он опубликовал на своей странице в Facebook.
— Во многих местах по Николаевской области у нас будут проходить ремонты дорог. Сразу расскажу, что экстренно временные участки, возможно даже в непогоду, мы будем закрывать холодным асфальтом, ямочным ремонтом. Но на данном этапе мы будем максимально от него отходить и последующие ремонты будут у нас проводиться картами. Это более качественно и они, конечно же, служат дольше, - сказал Владислав Невеселый.
Стоит отметить, что карточный ремонт означает полную замену верхнего слоя дорожного покрытия на определенном участке. Нормативно такой ремонт относится к текущему, поскольку при капитальном ремонте производится более значительное изменение характеристик дороги.
Напомним, что Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, что в Украине планируют прекратить проводить так называемый «ямочный» ремонт дорог. Помимо этого, президент Владимир Зеленский заявил, что в «Укравтодоре» должны забыть о ямочном ремонте дорог, на котором годами зарабатывали чиновники.