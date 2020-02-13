Депутат Николаевского облсовета Михаил Талпа возмутился тем, что в список объектов по реализации в регионе проекта президента Владимира Зеленского по строительству школ, детсадов и стадионов попала уже отремонтированная школа № 36 в Николаеве.

По мнению депутата в населенных пунктах области есть объекты, которые нуждаются в финансировании на порядок больше.

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту телеканала НИС-ТВ во время визита депутатов и главы облсовета Виктории Москаленко в Новый Буг.

Делегация побывала на месте Новобугской школы № 1, три этажа которой обрушились в июле 2017 года. До сих пор вопрос ремонта или строительства нового здания решен не был.

В сюжете программы «Объектив» отмечается, что Новобугский горсовет подготовил документы, необходимые для включения школы в список объектов по реализации в регионе проекта Владимира Зеленского по строительству учебных заведений и стадионов.

Однако Николаевская облгосадминистрация Новобугскую школу в перечень не включила. При этом среди объектов «Большого строительства» Зеленского оказались объекты, которые начали делать в предыдущие годы. В частности, реконструкция школы № 36 в Николаеве, которую официально завершили в 2019 году.

— Меня возмущает то, что городская школа попала в этот список, учитывая, какие есть потребности у населенных пунктов в области. И 36-я школа, которая долгое время находилась в реконструкции и фактически там сделана большая часть того, что можно было сделать... Такое чувство, что кто-то пытается перед Президентом, извините, намазать губы и отчитаться о строительстве новой школы, — сказал Михаил Талпа.

Депутат добавил, что облсовет намерен разобраться в ситуации и предложить, чтобы школу № 36 в Николаеве заменили в списке на Новобугскую.

Глава областного совета Виктория Москаленко также раскритиковала поданный областной адмнистрацией перечень объектов.

— Президент Украины сказал, что будут строиться 5 школ, 5 детсадов и 5 спортивных стадионов (в области, — прим.). Мы увидели распоряжение облгосадминистрации. Поставлены абсолютно старые проекты, достройки, мы не увидели никакого строительства, никаких даже новых проектов. Сегодня мы должны как раз Новобугскую школу включить в этот проект (строительства Зеленского, — прим.), — отметила Виктория Москаленко.

Ранее сообщалось, что одители учеников Новобугской школы № 1, где в 2017 году обрушились три этажа, пожаловались, что их дети несколько лет учатся в здании педколледжа и ходят в туалет на улицу.