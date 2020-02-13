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Министры обороны стран-участниц НАТО утвердили возобновление и расширение тренировочной миссии по борьбе с террористической организацией ИГИЛ в Ираке.
Об этом в среду, 12 февраля, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Twitter.
Он отметил, что миссия НАТО будет возобновлена и расширена в Ираке в случае одобрения со стороны Багдада.
— НАТО усиливает борьбу с международным терроризмом. Министры обороны стран НАТО приняли решение возобновить работу тренировочной миссии в Ираке и расширить ее деятельность, - заявил Йенс Столтенберг.
Он также подчеркнул, что это будет делаться в тесном сотрудничестве с правительством Ирака.
Ранее сообщалось о том, что в Мариуполе и Северодонецке планируется строительство двух современных военных баз по стандартам Североатлантического Альянса (НАТО).
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Министры обороны стран-участниц НАТО утвердили возобновление и расширение тренировочной миссии по борьбе с террористической организацией ИГИЛ в Ираке.
Об этом в среду, 12 февраля, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Twitter.
Он отметил, что миссия НАТО будет возобновлена и расширена в Ираке в случае одобрения со стороны Багдада.
— НАТО усиливает борьбу с международным терроризмом. Министры обороны стран НАТО приняли решение возобновить работу тренировочной миссии в Ираке и расширить ее деятельность, - заявил Йенс Столтенберг.
Он также подчеркнул, что это будет делаться в тесном сотрудничестве с правительством Ирака.
Ранее сообщалось о том, что в Мариуполе и Северодонецке планируется строительство двух современных военных баз по стандартам Североатлантического Альянса (НАТО).