Министры обороны стран-участниц НАТО утвердили возобновление и расширение тренировочной миссии по борьбе с террористической организацией ИГИЛ в Ираке.

Об этом в среду, 12 февраля, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Twitter.

Он отметил, что миссия НАТО будет возобновлена и расширена в Ираке в случае одобрения со стороны Багдада.

— НАТО усиливает борьбу с международным терроризмом. Министры обороны стран НАТО приняли решение возобновить работу тренировочной миссии в Ираке и расширить ее деятельность, - заявил Йенс Столтенберг.

Он также подчеркнул, что это будет делаться в тесном сотрудничестве с правительством Ирака.

Ранее сообщалось о том, что в Мариуполе и Северодонецке планируется строительство двух современных военных баз по стандартам Североатлантического Альянса (НАТО).