|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|07:00
|Заход солнца:
|17:12
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|07:14
|Заход солнца:
|17:10
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.29 грн
|24.64 грн
|EUR
|26.39 грн
|26.89 грн
Республиканская и Демократическая партии в Конгрессе США сохраняют устойчивую поддержку Украины на фоне российской агрессии, а также в контексте реформ, происходящих в нашей стране.
Об этом сообщили в Посольстве Украины в Вашингтоне по результатам встречи посла Владимира Ельченко с двухпартийной группой американских конгрессменов.
— Конгрессмены подтвердили неизменность устойчивой двухпартийной поддержки Украины в Конгрессе США, настроенность в дальнейшем помогать нашей стране в защите ее суверенитета и территориальной целостности и реализации демократических реформ, - отметили в украинском дипломатическом представительстве.
При этом отмечается, что общение получилось «слишком откровенным».
Как подчеркнули в Посольстве Украины в Вашингтоне, «Соединенные Штаты были и остаются самым большим другом Украины на международной арене, в этом нет никаких сомнений».
В целом во встрече с послом Украины в США приняли участие 14 законодателей, среди которых – руководители ряда ключевых комитетов Палаты представителей Конгресса США и члены Конгрессового украинского кокуса.
Напомним, Палата представителей Конгресса США 11 декабря одобрила законопроект о государственной обороне на сумму 738 миллиардов долларов, в которую включена военная помощь для Украины.
|
«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»Станислав Мартиросов
Республиканская и Демократическая партии в Конгрессе США сохраняют устойчивую поддержку Украины на фоне российской агрессии, а также в контексте реформ, происходящих в нашей стране.
Об этом сообщили в Посольстве Украины в Вашингтоне по результатам встречи посла Владимира Ельченко с двухпартийной группой американских конгрессменов.
— Конгрессмены подтвердили неизменность устойчивой двухпартийной поддержки Украины в Конгрессе США, настроенность в дальнейшем помогать нашей стране в защите ее суверенитета и территориальной целостности и реализации демократических реформ, - отметили в украинском дипломатическом представительстве.
При этом отмечается, что общение получилось «слишком откровенным».
Как подчеркнули в Посольстве Украины в Вашингтоне, «Соединенные Штаты были и остаются самым большим другом Украины на международной арене, в этом нет никаких сомнений».
В целом во встрече с послом Украины в США приняли участие 14 законодателей, среди которых – руководители ряда ключевых комитетов Палаты представителей Конгресса США и члены Конгрессового украинского кокуса.
Напомним, Палата представителей Конгресса США 11 декабря одобрила законопроект о государственной обороне на сумму 738 миллиардов долларов, в которую включена военная помощь для Украины.