Вчера, 12 февраля, на Донбассе российские наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Потерь среди украинских военнослужащих нет,

Боевики открывали огонь их запрещенного минскими договоренностями оружия, минометы калибра 120-мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север, а именно: рядом с Новотошковским - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; в районе Орехово - из миномета калибра 120-мм и станкового противотанкового гранатомета; вблизи Южного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, 11 февраля, незаконные вооруженные формирования 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.