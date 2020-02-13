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Вчера, 12 февраля, на Донбассе российские наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции украинских военных.
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Потерь среди украинских военнослужащих нет,
Боевики открывали огонь их запрещенного минскими договоренностями оружия, минометы калибра 120-мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север, а именно: рядом с Новотошковским - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; в районе Орехово - из миномета калибра 120-мм и станкового противотанкового гранатомета; вблизи Южного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Напомним, 11 февраля, незаконные вооруженные формирования 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.
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«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»Станислав Мартиросов
Вчера, 12 февраля, на Донбассе российские наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции украинских военных.
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Потерь среди украинских военнослужащих нет,
Боевики открывали огонь их запрещенного минскими договоренностями оружия, минометы калибра 120-мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север, а именно: рядом с Новотошковским - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; в районе Орехово - из миномета калибра 120-мм и станкового противотанкового гранатомета; вблизи Южного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Напомним, 11 февраля, незаконные вооруженные формирования 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.