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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, учитывая, что страна вышла из Европейского союза (Brexit), планирует некоторые кадровые перестановки в правительстве.
О новых назначениях Джонсон сообщит уже сегодня, 13 февраля, пишет Reuters.
Он также презентует новое видение развития страны после Brexit, что поможет преодолеть разногласия между консерваторами.
По словам инсайдеров, близким к Джонсону, изменения не будут радикальными. Премьер-министр планирует, что обновленная кадровая перестановка заложит основы для правительства сейчас и на будущее.
— Он хочет продвигать поколения талантов, которые будут развиваться дальше в ближайшие годы, – сообщил источник.
Инсайдер отметил, что обновленная команда будет способна «излечить разногласия как в консервативной партии, так и в стране».
Предполагается, что новыми членами правительства станут именно женщины, так как раньше Джонсон заявлял о том, что «нужно развивать новые таланты» среди них.
Ожидается повышение по службе Оливере Доуден, министра в кабинете министров, и Алок Шарма, министра международного развития.
Напомним, что Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал законопроект о выходе страны из Европейского союза.
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, учитывая, что страна вышла из Европейского союза (Brexit), планирует некоторые кадровые перестановки в правительстве.
О новых назначениях Джонсон сообщит уже сегодня, 13 февраля, пишет Reuters.
Он также презентует новое видение развития страны после Brexit, что поможет преодолеть разногласия между консерваторами.
По словам инсайдеров, близким к Джонсону, изменения не будут радикальными. Премьер-министр планирует, что обновленная кадровая перестановка заложит основы для правительства сейчас и на будущее.
— Он хочет продвигать поколения талантов, которые будут развиваться дальше в ближайшие годы, – сообщил источник.
Инсайдер отметил, что обновленная команда будет способна «излечить разногласия как в консервативной партии, так и в стране».
Предполагается, что новыми членами правительства станут именно женщины, так как раньше Джонсон заявлял о том, что «нужно развивать новые таланты» среди них.
Ожидается повышение по службе Оливере Доуден, министра в кабинете министров, и Алок Шарма, министра международного развития.
Напомним, что Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал законопроект о выходе страны из Европейского союза.