В Днепре по поручению мэра Бориса Филатова бетонными блоками замуровали наливайку, на которую неоднократно жаловались местные жители.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил мэр города Борис Филатов.

— Наливайка «Градус» на Титова. Крышуемая «правоохранителям» всех мастей. Цинично торгующая водкой круглосуточно несмотря на запреты городских властей. Даже детям. Имеющая лицензию от ГФС. Наливайка, на которую поступает до 60 процентов всех жалоб от граждан. Сегодня утром. Ребята, если я уже лично в вас вцепился, то я вас за*бу. Даже если на меня возбудят еще штук пять дел «за самоуправство, – написал Борис Филатов.