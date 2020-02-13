|Скорость ветра:
|8 м/с
|Восход солнца:
|07:00
|Заход солнца:
|17:12
|Температура завтра:
|+8 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|07:14
|Заход солнца:
|17:10
|Температура завтра:
|+6 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.35 грн
|24.7 грн
|EUR
|26.39 грн
|26.89 грн
В Днепре по поручению мэра Бориса Филатова бетонными блоками замуровали наливайку, на которую неоднократно жаловались местные жители.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил мэр города Борис Филатов.
— Наливайка «Градус» на Титова. Крышуемая «правоохранителям» всех мастей. Цинично торгующая водкой круглосуточно несмотря на запреты городских властей. Даже детям. Имеющая лицензию от ГФС. Наливайка, на которую поступает до 60 процентов всех жалоб от граждан. Сегодня утром. Ребята, если я уже лично в вас вцепился, то я вас за*бу. Даже если на меня возбудят еще штук пять дел «за самоуправство, – написал Борис Филатов.
Напомним, жители Николаева пожаловались, что в Корабельном районе незаконно функционируют точки про продаже суррогатного алкоголя.
|
«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»Станислав Мартиросов
В Днепре по поручению мэра Бориса Филатова бетонными блоками замуровали наливайку, на которую неоднократно жаловались местные жители.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил мэр города Борис Филатов.
— Наливайка «Градус» на Титова. Крышуемая «правоохранителям» всех мастей. Цинично торгующая водкой круглосуточно несмотря на запреты городских властей. Даже детям. Имеющая лицензию от ГФС. Наливайка, на которую поступает до 60 процентов всех жалоб от граждан. Сегодня утром. Ребята, если я уже лично в вас вцепился, то я вас за*бу. Даже если на меня возбудят еще штук пять дел «за самоуправство, – написал Борис Филатов.
Напомним, жители Николаева пожаловались, что в Корабельном районе незаконно функционируют точки про продаже суррогатного алкоголя.