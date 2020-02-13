Об этом заявил глава партии «Слуга народа», первый заместитель главы фракции Александр Корниенко в интервью «Интерфакс-Украина».

— Да, у нас есть план. Можно за две сессии успеть, если планировать в начале четвертой сессии 3-4 сентября собрать 300 (голосов – прим.). Четвертая сессия как раз очень удачно начинается — 1 сентября, а избирательный процесс стартует 5 сентября, – сказал Александр Корниенко.

По его словам, в ближайшие две недели в регионах проведут обсуждение законопроекта о децентрализации власти. Состоится оно в формате, в котором обсуждались вопросы о рынке земли — на небольших форумах, по несколько сотен человек.

— Эти обсуждения завершатся 25 февраля большим собранием в Киеве, где будут представители ассоциаций, мэры, руководители местных органов власти, эксперты, представители доноров. После него мы выходим на концепцию, затем – комиссия по правовой реформе, где все это финализируется, – отметил Александр Корниенко.

Заместитель главы фракции уточнил, что примерно в конце февраля – начале марта планируют доработать этот проект закона.

Напомним, на выборах, которые состоятся осенью 2020 года, партия «Слуга народа» собирается «перезагрузить» местную власть.