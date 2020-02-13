Депутат городского совета Анатолий Дюмин считает, что в недополучении поступлений в бюджет Николаева за январь есть «степень вины» земельной комиссии, которая на протяжение двух недель не могла собраться на заседание и рассмотреть порядка 400 вопросов.

Об этом он сказал сегодня, 13 февраля в ходе заседания земельной комиссии Николаевского городского совета, - передает корреспондент НикВести.

Как известно, ранее мэр Николаева Александр Сенкевич сообщал, что бюджет города по итогам января 2020 года недополучил около 30% от запланированных поступлений.

По мнению депутата Анатолия Дюмина недополучение в бюджет, помимо прочего, связано с арендой земли, которую члены комиссии отказываются продлевать.

— От чего город живет? Прежде всего, это процент поступлений от аренды, от малого и среднего бизнеса. Если кому-то интересно, то мы за январь месяц недополучили по бюджету. Почему это происходит? В этом тоже степень нашей (земельной комисии горсовета, - прим.) вины есть. Давайте продлевать аренду. Пусть платят. Если решаем вопрос положительно, то пусть они платят, - сказал Анатолий Дюмин.

Стоит отметить, что земельная комиссия горсовета не могла собраться на заседание для решения порядка 300 земельных вопросов с 27 января 2020 года.

Напомним, что в январе члены депутатской комиссии дважды за неделю собирались на заседание, чтобы решить ряд земельных вопросов, а также вопрос с назначением секретаря комиссии. В частности, вопросы касались разрешения на установку и продление срока аренды для торговых киосков в сквере «Цветочный» возле рынка, принадлежащего дочери депутата Николаевского горсовета Анатолия Дюмина; выделения земли в сквере «Подвига ликвидаторов аварии на ЧАЭС» для фирмы «Глобус-Плюс» депутата Владимира Евтушенко под строительство развлекательного центра, а также землеотвода на пляже в микрорайоне Намыв под обслуживание бара, принадлежащего депутату горсовета Владимиру Садыкову.

Помимо этого, 21 января во время заседания земельная комиссия горсовета приняла решение снять с депутата Андрея Яковлева обязанности секретаря комиссии и назначить на эту должность депутата Сергея Жайворонка. За данное решение тогда проголосовали 7 человек, что составляет минимальное большинство комиссии. Однако, в связи с тем, что депутаты Светлана Таранова и Светлана Кучкарова отозвали свои голоса за назначение Сергея Жайворонка секретарем, на указанной должности остался Андрей Яковлев.

Спустя несколько дней, 24 января депутаты снова собрались на заседание, чтобы переизбрать секретаря земельной комиссии. Андрей Яковлев предложил назначить на эту должность Светлану Таранову, однако депутаты снова проголосовали за назначение секретарем Сергея Жайворонка.